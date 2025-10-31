Bugünkü canlı Centric Swap qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CNS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CNS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Centric Swap qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CNS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CNS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Centric Swap Qiyməti (CNS)

Siyahıya alınmadı

1 CNS / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-23,20%1D
USD
Centric Swap (CNS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:50:16 (UTC+8)

Centric Swap (CNS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,01873632
$ 0,01873632$ 0,01873632

$ 0
$ 0$ 0

+3,28%

-23,21%

-9,23%

-9,23%

Centric Swap (CNS) canlı qiyməti --. CNS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CNS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01873632, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CNS son bir saat ərzində +3,28%, 24 saat ərzində -23,21% və son 7 gündə isə -9,23% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Centric Swap (CNS) Bazar Məlumatları

$ 30,76K
$ 30,76K$ 30,76K

--
----

$ 30,76K
$ 30,76K$ 30,76K

369,59B
369,59B 369,59B

369.592.121.791,1336
369.592.121.791,1336 369.592.121.791,1336

Centric Swap üzrə cari Bazar Dəyəri $ 30,76K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CNS üzrə dövriyyədə olan təklif 369,59B, ümumi təklif isə 369592121791.1336 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 30,76K təşkil edir.

Centric Swap (CNS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Centric Swap / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Centric Swap / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Centric Swap / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Centric Swap / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-23,21%
30 Gün$ 0-30,00%
60 Gün$ 0-68,24%
90 Gün$ 0--

Centric Swap (CNS) Nədir?

What Is Centric Swap (CNS)?

Centric Swap (CNS) was first conceived in December 2017. CNS is a Binance Smart Chain-based token that serves as the Centric Network’s on- and off-ramp. Centric Network itself is a dual-cryptocurrency payment network. CNS can be traded freely on cryptocurrency exchanges and offers users access to Centric Rise (CNR) along with liquidity. A decentralized protocol governs the exchange between these tokens and self-regulates the supply to meet the changes in demand. The vision of Centric is to alleviate what they see as the largest obstacle to the mass adoption of cryptocurrencies, which is price volatility. The Centric Foundation was established to advance the adoption of Centric Rise (CNR) and Centric Swap (CNS). Centric has a dual-token model that rewards adoption and stabilizes over time due to its self-regulating supply. The idea behind the model is that, when a user purchases Centric Swap from a trusted cryptocurrency exchange, they can convert it to Centric Rise and benefit from its hourly growth. This leads to the fact that at every moment when the Centric Rise is worth slightly more than Centric Swap, the user can convert CNR back to CNS and reap the rewards. This dual token system creates the conditions for a synthetic stable currency and can regulate the supply of Centric Rise to drive the market price of Centric Swap towards $1.

What Makes Centric Swap Unique?

The two tokens that make up the Centric dual-token model include the Centric Rise (CNR) and the Centric Swap (CNS). CNR trades at a fixed price and has hourly growth, while CNS trades at the price set by the market. At any point in time, Centric Rise can be redeemed for Centric Swap and vice versa. Holding Centric Rise grants a user predetermined hourly earnings on their investment in Centric Swap, ensured by the fact that the value of Centric Rise is constantly increasing in relation to Centric Swap. CNR trades at a predetermined price that is enforced by the Centric protocol and increases every hour when the protocol self-balances. 1 CNS will always convert to CNR at a fixed exchange rate of $1 USD of CNR. In other words, Centric Rise (CNR) stores value, is a transactional currency, has a deflationary supply and an inflationary price and an hourly yield. Centric Swap (CNS) has liquidity, is traded on exchanges, has an elastic supply and a demand indicator. The Centric Protocol governs the token exchange, regulates the supply, is immutable, is censorship-resistant and is independently audited.

How Is the Centric Swap Network Secured?

The Centric Protocol is governed by the Centric Rise smart contract. CNR and CNS are based on the BSC blockchain’s BEP20 standard. Centric Wallet is available where users can store their Centric Rise and Centric Swap. It has features that were specifically designed for these tokens.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Centric Swap Qiymət Proqnozu (USD)

Centric Swap (CNS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Centric Swap (CNS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Centric Swap üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Centric Swap qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CNS Aktivindən Yerli Valyutalara

Centric Swap (CNS) Tokenomikası

Centric Swap (CNS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CNS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Centric Swap (CNS) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Centric Swap (CNS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CNS qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CNS / USD cari qiyməti nədir?
CNS / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Centric Swap üçün bazar dəyəri nədir?
CNS üçün bazar dəyəri $ 30,76K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CNS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CNS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 369,59B USD təşkil edir.
CNS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CNS ATH qiyməti olan 0,01873632 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CNS qiyməti (ATL) nədir?
CNS ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
CNS ticarət həcmi nədir?
CNS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CNS bu il daha da yüksələcək?
CNS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CNS qiymət proqnozuna baxın.
Centric Swap (CNS) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

