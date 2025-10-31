Catheon Gaming Qiyməti (CATHEON)
Catheon Gaming (CATHEON) canlı qiyməti $0,00002969. CATHEON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000029 və ən yüksək $ 0,0000299 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CATHEON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0200027, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0000112 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, CATHEON son bir saat ərzində +0,67%, 24 saat ərzində -0,68% və son 7 gündə isə -39,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
Catheon Gaming üzrə cari Bazar Dəyəri $ 47,68K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CATHEON üzrə dövriyyədə olan təklif 1,60B, ümumi təklif isə 10000000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 297,95K təşkil edir.
Bu gün ərzində Catheon Gaming / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Catheon Gaming / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000191651.
Son 60 gündə Catheon Gaming / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000249496.
Son 90 gündə Catheon Gaming / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00007287852044519565.
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ 0
|-0,68%
|30 Gün
|$ -0,0000191651
|-64,55%
|60 Gün
|$ -0,0000249496
|-84,03%
|90 Gün
|$ -0,00007287852044519565
|-71,05%
Recognised by KPMG & HSBC as one of the top 10 fastest growing Emerging Giants in Asia, Artisse Interactive is a leader in utilizing disruptive AI and blockchain technologies to reshape traditional industries.
Artisse can deliver hyper realistic imagery at scale by combining leading generative AI technology, a global licensed talent pool and finished art services. Our consumer app is the world's first AI-driven photography app that allows users to create entirely new, personalized photos instantly. Since launched, it has been ranked as the top new photo app in 20 countries and featured in TechCrunch, Daily Mail, and Forbes.
Artisse offers business solutions across numerous sectors such as advertising, modeling, lifestyle, tourism, and intellectual property, focusing on leveraging image AI to bring a transformative edge to conventional practices in these industries. Artisse expands creative horizons, scales operations and delivers unique variations at scale for companies to connect meaningfully with their customers.
Artisse Gaming is our comprehensive blockchain gaming ecosystem with one of the largest portfolios in the industry, bringing technical, gaming, and marketing expertise to provide Web3 game development, publishing, distribution (via the Artisse Game Center), advisory, and metaverse services. We are the leading Web3 partner of choice for leading traditional game developers and the platform of choice to incubate and launch “best-in-class” blockchain games and bring them to the widest possible audience.
Catheon Gaming (CATHEON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Catheon Gaming (CATHEON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Catheon Gaming üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
Catheon Gaming qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
Catheon Gaming (CATHEON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CATHEON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
