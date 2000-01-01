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Kripto kateqoriyaları

MEXC-də ekosistemlər, istifadə halları, texnologiyalar və s. üzrə qruplaşdırılmış kriptovalyuta kateqoriyalarını və sektorlarını kəşf edin. Kateqoriyalar 24 saatlıq qiymət dəyişikliyinə görə sıralanır. Tərkibdəki tokenləri və son bazar göstəricilərini görmək üçün istənilən kateqoriyanı seçin.

#KateqoriyaQiyməti artan aktivlər
451Cronos zkEVM Ekosistemi
VUSD
FUL
VETH
----------10452Dərin Brain Zəncir Ekosistemi
DBC
----------1453Kroma Ekosistemi
LINK
----------1454Terra Ekosistemi
CAPA
ASTRO
ROAR
----------14455Evmos Ekosistemi
JUNO
STATOM
AXLETH
----------9456Gensyn Ecosystem
USDC.E
AI
----------2457Zilliqa Ekosistemi
XSGD
FPS
SEED
----------5458Bitkub Ecosystem
KKUB
----------1459IOTA EVM Ekosistemi
IOTA
WETH
WIOTA
----------8460Baza Ekosistem
DELU
EVO
CATA
----------1546461X Layer Ekosistemi
OKIE
GOUT COIN
BANMAO
----------35462Əsas Ekosistem
ARS
CLND
WCORE
----------11463Redbelly Şəbəkə Ekosistemi
RBNT
AUDM
LQDX
----------6464Massa Ekosistemi
MAS
----------1465Maye Yenidən Satış Tokenləri
EZSOL
SSOL
PZETH
--------$ 18.77M14466Kardano Ekosistemi
$LOBSTER
DANZO
BBSNEK
----------59467Körpülü Stabilkoin
USDT
USDC.E
USDT
--------$ 1.20B18468Rejim Ekosistemi
RSETH
EZETH
WRSETH
----------24469Linea Ekosistemi
$CROAK
SIDUS
LPUSS
----------58470Linza Ekosistemi
LINK
----------1471Astar zkEVM Ekosistemi
BONSAICOIN
----------1472Doma Ecosystem
USDC.E
----------1473Morph L2 Ekosistemi
MX
USDE
BGB
----------10474Dəyişməz zkEVM Ekosistemi
END
TGT
GOG
----------13475Gravity L1 Ecosystem
G
----------1476Oasys Ekosistemi
Z
SGC
MCHC
----------5477Boba Şəbəkə Ekosistemi
BOBA
MIMATIC
ACX
----------7478SmartBCH Ekosistemi
WBCH
----------1479Voi Şəbəkə Ekosistemi
VOI
----------1480Bitlayer Ekosistemi
BRBTC
UNIBTC
BTR
----------5481Oasis Zümrüd Ekosistemi
WBTC
ETH
AVAX
----------4482Ethereum Klassik Ekosistem
WETC
USC
----------2483Teta Ekosistemi
MTRG
TDROP
THETA
----------4484Bürc Şəbəkəsi Ekosistemi
UP
DOR
----------2485VeChain Ekosistemi
VTHO
SHA
VET
----------6486Selo Ekosistemi
JMPT
UBE
PERKOS
----------45487Bittensor EVM Ekosistemi
WTAO
LINK
----------2488Dünya Zənciri Ekosistemi
WMXN
DNA
BOWSER
----------18489Hedera Ekosistemi
KARATE
HSUITE
JEET
----------34490Oraichain Ekosistemi
ORAIX
OCH
AIRI
----------3491Klever Ekosistemi
KLV
----------1492Partlayış Ekosistemi
OHNO
OX
OMNI
----------31493Osmoz Ekosistemi
BOOT
ROAR
JURIS
----------87494Abstrakt Ekosistem
GALAXIS
CHAD
PLANB
----------40495Tron Ekosistemi
NEIRO
ZAPO
USDWON
----------82496Sonic SVM Ekosistemi
SONIC
----------1497Maye Yenidən Qablaşdırılmış ETH
CMETH
PZETH
YNETHX
--------$ 9.49K3498Maye Yenidən Dəmlənmiş SOL
KYSOL
SSOL
EZSOL
--------$ 10.26K3499Stacks Ekosistemi
WELSH
LEO
NASTY
----------13500Anubis Ecosystem
USDC
BNB
ETH
----------4

Tez-tez verilən suallar

Kriptovalyuta kateqoriyaları və sektorları hansılardır?
Kriptovalyuta kateqoriyaları rəqəmsal aktivləri əsas texnologiya, istifadə halları və ya ekosistemlər kimi ortaq xüsusiyyətlərə əsasən qruplaşdırır. Bu təsnifat istifadəçilərə bazarda asanlıqla gəzməyə və DeFi, Memkoinlər və ya 1-ci səviyyə blokçeynlər kimi müəyyən ixtisaslaşmış sahələri izləməyə kömək edir.
Tək bir kriptovalyuta birdən çox kateqoriyaya aid ola bilər?
Bəli. Rəqəmsal aktivlər çox vaxt birdən çox funksional atributa malik olduğundan, tək bir token bir neçə sektoru əhatə edə bilər. Məsələn, Ethereum 1-ci səviyyə blokçeyn kimi təsnif edilir, lakin eyni zamanda Smart müqavilə və Web3 infrastruktur kateqoriyalarının əsas hissəsidir.
Zamanla yeni kriptovalyuta kateqoriyaları əlavə olunur?
Mütləq. Web3 sənayesi olduqca dinamikdir. Yeni texnoloji innovasiyalar, protokollar və ya bazar xəbərləri ortaya çıxdıqca, daim inkişaf edən kriptovalyuta məlumatlarını dəqiq əks etdirmək üçün indeksimizi davamlı olaraq yeniləyir və yeni sektorlar əlavə edirik.
Kripto kateqoriyalarını yoxlamaq treydinq imkanlarını kəşf etməyimə necə kömək edə bilər?
Kriptovalyuta sektorlarını izləməklə pul axınını və yaranmaqda olan bazar tendensiyalarını müəyyən edə bilərsiniz. Müəyyən bir hekayə populyarlıq qazandıqda, kateqoriyanı yoxlamaq əlaqəli tokenlərin performansını tez bir zamanda müqayisə etməyə və sektor rotasiyalarından faydalanmağa imkan verir.

İmtina

Bu səhifədəki bütün kriptovalyuta kateqoriyaları, təsnifat qaydaları və bazar məlumatları müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. MEXC bu məlumatın dəqiqliyinə və ya vaxtında verilməsinə zəmanət vermir. Sektor daxilolmaları təsdiq və ya investisiya tövsiyələri demək deyil. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır və maliyyə məsləhəti hesab edilmir. Kriptovalyuta treydinqi yüksək risk daşıyır; öz araşdırmanızı aparın (DYOR).