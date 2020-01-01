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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Zora Yaradan tokenləri

Zora Yaradan sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
kazonomics
kazonomics
KAZONOMICS
$ 0.00088192
-0.01%
+0.04%
+8.98%
$ 881.92K
$ 158.34
2
jesse
jesse
JESSE
$ 0.00137388
0.00%
-0.05%
-7.84%
$ 752.75K
$ 33.08K
3
balajis
balajis
BALAJIS
$ 0.0002097
-0.09%
-0.01%
-4.38%
$ 209.70K
$ 52.25
4
BaseShake
BaseShake
BASESHAKE
$ 0.00014097
+0.06%
+0.01%
+3.18%
$ 140.95K
$ 2.69
5
coinage
coinage
COINAGE
$ 9.681E-5
-0.01%
+0.50%
-4.78%
$ 96.81K
--
6
Meow on Zora
Meow on Zora
MEOW
$ 3.669E-5
0.00%
-44.10%
-44.21%
$ 36.06K
--
7
11am
11am
11AM
$ 6.489E-5
+0.28%
-9.60%
-9.76%
$ 34.89K
--
8
CC0 COMPANY
CC0 COMPANY
CC0COMPANY
$ 4.17E-5
+0.29%
+8.70%
+16.61%
$ 23.96K
--
9
alexanderelorenzo
alexanderelorenzo
ALEXANDERELORENZO
$ 2.663E-5
+0.26%
-3.80%
-14.81%
$ 15.25K
--
10
deployer
deployer
DEPLOYER
$ 2.216E-5
+0.27%
-5.40%
-13.03%
$ 11.14K
--
11
MetacadeMax
MetacadeMax
METACADEMAX
$ 9.57E-6
0.00%
+6.90%
+5.16%
$ 9.57K
--

Tez-tez verilən suallar

Zora Yaradan tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Zora Yaradan tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $2.21M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Zora Yaradan tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Zora Yaradan tokenləri arasında CC0COMPANY son 24 saat ərzində 8.70% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Zora Yaradan tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Zora Yaradan tokeni izləyir. Populyar Zora Yaradan tokenlərinə KAZONOMICS, JESSE, BALAJIS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Zora Yaradan kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Zora Yaradan tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.21M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Zora Yaradan sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.