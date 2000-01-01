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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Zoopark mövzulu tokenləri

Zoopark mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Peanut the Squirrel
Peanut the Squirrel
PNUT
$ 0.04144
+0.15%
-1.34%
-3.79%
$ 41.12M
$ 1.80M
2
Moo Deng
Moo Deng
MOODENG
$ 0.03556
+0.20%
+0.34%
-3.04%
$ 35.07M
$ 1.86M
3
AVA
AVA
AVA
$ 0.1699
-0.18%
-1.69%
-7.34%
$ 12.40M
$ 298.77K
4
BONE SHIBASWAP
BONE SHIBASWAP
BONE
$ 0.04118
-0.05%
+0.54%
-3.99%
$ 9.47M
$ 1.40M
5
BNB Tiger OG
BNB Tiger OG
BNBTIGEROG
$ 1.0E-18
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 9.13M
--
6
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006098
+1.16%
-0.60%
+42.11%
$ 6.08M
$ 12.53M
7
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.188E-5
+0.08%
+1.80%
+1.37%
$ 1.19M
--
8
Sudeng
Sudeng
HIPPO
$ 0.0001166
+1.08%
-1.32%
-7.94%
$ 1.13M
$ 481.37M
9
Harambe on Solana
Harambe on Solana
HARAMBE
$ 0.00035784
-0.06%
-0.00%
-8.11%
$ 357.82K
$ 1.85K
10
Wise Monkey
Wise Monkey
MONKY
$ 2.8024E-8
-0.16%
-0.30%
-1.37%
$ 238.20K
--
11
Pesto the Baby King Penguin
Pesto the Baby King Penguin
PESTO
$ 8.032E-5
+0.25%
-0.40%
-0.24%
$ 80.29K
--
12
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.0017846
0.00%
--
-15.21%
$ 78.52K
$ 1.24K
13
Aped
Aped
APED
$ 0.077645
+0.07%
--
-2.62%
$ 77.64K
$ 144.18
14
Cheyenne
Cheyenne
CHEYENNE
$ 5.013E-5
+0.24%
+1.80%
+1.68%
$ 49.00K
--
15
New Ancient DNA
New Ancient DNA
REMUS
$ 6.2674E-11
+0.10%
+0.40%
-7.43%
$ 26.37K
--
16
BOOJI
BOOJI
BOOJI
$ 2.538E-5
0.00%
-1.90%
-2.80%
$ 25.38K
--
17
Poppy
Poppy
POPPY
$ 1.73E-5
0.00%
+2.40%
-0.52%
$ 17.30K
--
18
Shrimp Paste
Shrimp Paste
SHRIMP
$ 1.496E-5
0.00%
-0.10%
-1.12%
$ 14.96K
--
19
New Born Haggis Pygmy Hippo
New Born Haggis Pygmy Hippo
HAGGIS
$ 1.289E-5
0.00%
+1.40%
+1.26%
$ 12.89K
--
20
Arie The Sealion
Arie The Sealion
ARIE
$ 1.155E-5
0.00%
-0.30%
0.00%
$ 11.53K
--
21
glamorous
glamorous
GLAM
$ 1.14E-5
0.00%
+1.70%
-0.78%
$ 11.39K
--
22
BAKSO
BAKSO
BAKSO
$ 1.074E-5
0.00%
+1.70%
+1.61%
$ 10.74K
--
23
New Baby Elephant Houston Zoo
New Baby Elephant Houston Zoo
KIRBY
$ 9.89E-6
0.00%
+0.50%
-9.93%
$ 9.87K
--
24
Hanbao
Hanbao
HANBAO
$ 9.73E-6
0.00%
-11.70%
0.00%
$ 9.73K
--

Tez-tez verilən suallar

Zoopark mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Zoopark mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 24 tokenləri və ümumi $116.62M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Zoopark mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Zoopark mövzulu tokenləri arasında POPPY son 24 saat ərzində 2.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Zoopark mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 24 Zoopark mövzulu tokeni izləyir. Populyar Zoopark mövzulu tokenlərinə PNUT, MOODENG, AVA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Zoopark mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Zoopark mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $116.62M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Zoopark mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.