Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bürc mövzulu tokenləri

Bürc mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Gemini
Gemini
GEMINI
$ 0.00012726
-0.06%
+0.01%
+6.59%
$ 127.24K
$ 198.51
2
Taurus
Taurus
TAURUS
$ 7.975E-5
+0.25%
+3.10%
+9.98%
$ 79.75K
--
3
Capricorn
Capricorn
CAPRICORN
$ 7.625E-5
+0.24%
+3.60%
+5.43%
$ 76.25K
--
4
Pisces
Pisces
PISCES
$ 7.583E-5
+0.25%
+2.30%
+4.90%
$ 75.82K
--
5
Sagittarius
Sagittarius
SAGIT
$ 7.581E-5
+0.24%
+3.20%
+6.04%
$ 75.78K
--
6
Virgo
Virgo
VIRGO
$ 7.43E-5
+0.26%
+4.80%
+7.88%
$ 74.29K
--
7
Aries
Aries
ARIES
$ 7.381E-5
+0.26%
-0.10%
+4.64%
$ 73.78K
--
8
Scorpio
Scorpio
SCORPIO
$ 7.355E-5
+0.25%
+1.70%
+3.66%
$ 73.55K
--
9
Cancer
Cancer
CANCER
$ 6.873E-5
+0.25%
-4.70%
+2.05%
$ 68.72K
--

Tez-tez verilən suallar

Bürc mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bürc mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $725.18K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bürc mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bürc mövzulu tokenləri arasında VIRGO son 24 saat ərzində 4.80% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bürc mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Bürc mövzulu tokeni izləyir. Populyar Bürc mövzulu tokenlərinə GEMINI, TAURUS, CAPRICORN daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bürc mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bürc mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $725.18K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bürc mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.