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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Zirkuit Ekosistemi tokenləri

Zirkuit Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.727
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.55M
4
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
5
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08451
+0.07%
+0.45%
-2.71%
$ 781.23M
$ 3.13M
6
Restaked Swell ETH
Restaked Swell ETH
RSWETH
$ 2,062.03
+0.10%
+0.01%
+1.63%
$ 23.77M
$ 7.87K
7
Zircuit
Zircuit
ZRC
$ 0.00071114
-0.35%
-0.01%
-17.39%
$ 2.61M
$ 260.26K
8
Gud Tech
Gud Tech
GUD
$ 5.949E-5
0.00%
+3.30%
0.00%
$ 49.38K
--

Tez-tez verilən suallar

Zirkuit Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Zirkuit Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $13.94B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Zirkuit Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Zirkuit Ekosistemi tokenləri arasında GUD son 24 saat ərzində 3.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Zirkuit Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Zirkuit Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Zirkuit Ekosistemi tokenlərinə LINK, USDE, SUSDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Zirkuit Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Zirkuit Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.94B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Zirkuit Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.