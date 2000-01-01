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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Zilliqa Ekosistemi tokenləri

Zilliqa Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.783106
-0.01%
0.00%
+0.30%
$ 11.96M
$ 185.84K
2
Demex
Demex
DMX
$ 0.00014563
-0.20%
-0.01%
-4.72%
$ 250.59K
$ 2.20
3
web3war
web3war
FPS
$ 0.00064351
+0.27%
+0.01%
-12.17%
$ 96.53K
$ 1.04K
4
Kalijo
Kalijo
SEED
$ 0.01734905
+0.44%
--
-1.21%
$ 32.10K
$ 13.42
5
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013584
0.00%
-0.00%
-15.30%
$ 26.46K
$ 3.53

Tez-tez verilən suallar

Zilliqa Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Zilliqa Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $12.36M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Zilliqa Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Zilliqa Ekosistemi tokenləri arasında FPS son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Zilliqa Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Zilliqa Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Zilliqa Ekosistemi tokenlərinə XSGD, DMX, FPS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Zilliqa Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Zilliqa Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $12.36M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Zilliqa Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.