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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı ZIGChain Ecosystem tokenləri

ZIGChain Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999682
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 111.99M
$ 70.55K
2
ZIGCOIN
ZIGCOIN
ZIG
$ 0.036942
+1.12%
+1.09%
-3.11%
$ 52.03M
$ 12.04M
3
Staked ZIG
Staked ZIG
STZIG
$ 0.0391682
+0.95%
+0.01%
-3.42%
$ 19.58M
$ 604.51K

Tez-tez verilən suallar

ZIGChain Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
ZIGChain Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $183.60M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən ZIGChain Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən ZIGChain Ecosystem tokenləri arasında ZIG son 24 saat ərzində 1.09% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər ZIGChain Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 ZIGChain Ecosystem tokeni izləyir. Populyar ZIGChain Ecosystem tokenlərinə USDC.N, ZIG, STZIG daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
ZIGChain Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün ZIGChain Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $183.60M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ZIGChain Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.