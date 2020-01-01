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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı ZetaChain Ekosistemi tokenləri

ZetaChain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,018
0.00%
+0.00%
+1.30%
$ 190.97M
$ 6.83K
2
ZetaChain
ZetaChain
ZETA
$ 0.02758
-0.54%
+1.62%
+0.62%
$ 40.23M
$ 2.14M
3
Wrapped ZETA
Wrapped ZETA
WZETA
$ 0.02749918
-0.90%
+0.02%
+0.54%
$ 29.43K
$ 842.61

Tez-tez verilən suallar

ZetaChain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
ZetaChain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $231.22M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən ZetaChain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən ZetaChain Ekosistemi tokenləri arasında ZETA son 24 saat ərzində 1.62% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər ZetaChain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 ZetaChain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar ZetaChain Ekosistemi tokenlərinə UNIBTC, ZETA, WZETA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
ZetaChain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün ZetaChain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $231.22M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ZetaChain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.