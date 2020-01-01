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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Zama Gateway Mainnet Ekosistemi tokenləri

Zama Gateway Mainnet Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04137
+0.41%
-3.07%
-12.39%
$ 91.12M
$ 1.62M

Tez-tez verilən suallar

Zama Gateway Mainnet Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Zama Gateway Mainnet Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $91.12M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Zama Gateway Mainnet Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Zama Gateway Mainnet Ekosistemi tokenləri arasında ZAMA son 24 saat ərzində -3.07% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Zama Gateway Mainnet Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Zama Gateway Mainnet Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Zama Gateway Mainnet Ekosistemi tokenlərinə ZAMA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Zama Gateway Mainnet Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Zama Gateway Mainnet Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $91.12M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Zama Gateway Mainnet Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.