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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Yoink.fun Launchpad tokenləri

Yoink.fun Launchpad sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
GME
GME
GME
$ 0.0003598
+0.93%
+1.65%
-0.14%
$ 2.46M
$ 153.81M
2
Kitsu
Kitsu
KITSU
$ 0.00120486
-0.93%
0.00%
-4.37%
$ 1.20M
$ 61.57K
3
Dog In Hood
Dog In Hood
DIH
$ 0.00011266
-5.87%
-0.33%
-59.50%
$ 112.66K
$ 18.42K
4
4663
4663
4663
$ 0.00010249
+1.61%
-0.19%
-42.63%
$ 102.49K
$ 6.46K

Tez-tez verilən suallar

Yoink.fun Launchpad tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Yoink.fun Launchpad tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $3.88M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Yoink.fun Launchpad tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Yoink.fun Launchpad tokenləri arasında GME son 24 saat ərzində 1.65% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Yoink.fun Launchpad tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Yoink.fun Launchpad tokeni izləyir. Populyar Yoink.fun Launchpad tokenlərinə GME, KITSU, DIH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Yoink.fun Launchpad kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Yoink.fun Launchpad tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $3.88M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Yoink.fun Launchpad sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.