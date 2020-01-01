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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası tokenləri

Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Main Street Yield
Main Street Yield
MSY
$ 0.356943
0.00%
+0.08%
-2.73%
$ 23.11M
$ 838.04
2
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.43M
--

Tez-tez verilən suallar

Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $36.54M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası tokenləri arasında MSY son 24 saat ərzində 0.08% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası tokeni izləyir. Populyar Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası tokenlərinə MSY, NALPHA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $36.54M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məhsulun Gəlirlilik Tokenizasiyası sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.