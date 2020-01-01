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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Gəlir Tokenizasiya Protokolu tokenləri

Gəlir Tokenizasiya Protokolu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.3
+0.31%
-2.98%
-3.48%
$ 222.82M
$ 318.12K
2
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
+1.67%
-0.81%
-1.61%
$ 3.03M
$ 6.22M
3
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00311142
-3.87%
+0.02%
-0.73%
$ 1.47M
$ 2.47K
4
88mph
88mph
MPH
$ 0.01228024
0.00%
-0.01%
+2.04%
$ 19.32K
$ 11.18
5
Zenrock
Zenrock
ROCK
$ 3.219E-5
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 12.57K
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Tez-tez verilən suallar

Gəlir Tokenizasiya Protokolu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Gəlir Tokenizasiya Protokolu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $227.36M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Gəlir Tokenizasiya Protokolu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Gəlir Tokenizasiya Protokolu tokenləri arasında SPECTRA son 24 saat ərzində 0.02% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Gəlir Tokenizasiya Protokolu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Gəlir Tokenizasiya Protokolu tokeni izləyir. Populyar Gəlir Tokenizasiya Protokolu tokenlərinə PENDLE, ATLAS, SPECTRA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Gəlir Tokenizasiya Protokolu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Gəlir Tokenizasiya Protokolu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $227.36M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Gəlir Tokenizasiya Protokolu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.