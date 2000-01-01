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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı tokenləri

Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.505
+0.07%
-1.76%
-12.36%
$ 147.47M
$ 43.59K
2
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1.3405
+0.01%
-0.09%
-26.78%
$ 11.36M
$ 40.77K
3
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.087268
+0.09%
+0.02%
+4.07%
$ 5.96M
$ 684.28
4
Alpha Fi
Alpha Fi
ALPHA
$ 0.592088
-0.16%
+0.01%
-2.95%
$ 5.90M
$ 247.28
5
Equilibria Finance
Equilibria Finance
EQB
$ 0.0286284
0.00%
--
+1.13%
$ 2.86M
$ 159.41
6
Penpie
Penpie
PNP
$ 0.159997
0.00%
--
-1.21%
$ 1.60M
$ 80.14
7
Eris Amplified Luna
Eris Amplified Luna
AMPLUNA
$ 0.093922
+0.49%
+0.01%
-3.55%
$ 1.23M
$ 36.41K
8
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.0003341
-0.83%
-0.02%
+6.30%
$ 660.21K
$ 468.42K
9
Crocodile Finance
Crocodile Finance
CROC
$ 5.74
0.00%
--
0.00%
$ 653.68K
$ 1.16
10
Bifrost
Bifrost
BNC
$ 0.01349
+0.48%
-2.84%
-11.08%
$ 507.39K
$ 1.97M
11
Asymmetry USDaf
Asymmetry USDaf
USDAF
$ 0.992383
+0.01%
0.00%
+0.08%
$ 296.21K
$ 2.75K
12
stabble
stabble
STB
$ 0.00033977
-0.16%
+0.03%
+6.97%
$ 144.11K
$ 29.11
13
NAV
NAV
NAV
$ 0.00024703
-0.52%
--
-42.65%
$ 103.37K
$ 689.00
14
Mintly
Mintly
MLY
$ 0.00013983
-0.26%
-0.00%
-25.73%
$ 58.73K
$ 3.61
15
SNAKE
SNAKE
SNAKE
$ 0.02155108
+0.14%
-0.00%
-5.83%
$ 47.10K
$ 4.77
16
gSNAKE
gSNAKE
GSNAKE
$ 0.855239
+0.14%
+0.01%
-1.60%
$ 36.11K
$ 21.29
17
Yeet
Yeet
YEET
$ 4.559E-5
-0.20%
-0.30%
+6.62%
$ 31.95K
--
18
Singularry AI
Singularry AI
SINGULARRY
$ 0.0095
+1.53%
-12.31%
-7.96%
--
$ 1.31M

Tez-tez verilən suallar

Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 18 tokenləri və ümumi $178.93M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı tokenləri arasında STB son 24 saat ərzində 0.03% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 18 Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı tokeni izləyir. Populyar Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı tokenlərinə CVX, ATM, SDT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $178.93M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məhsuldarlıq Optimallaşdırıcısı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.