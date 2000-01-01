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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Gəlirli Tokenlər tokenləri

Gəlirli Tokenlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
2
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 356.06M
$ 144.29K
3
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.062
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 247.85M
$ 10.00
4
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 203.08M
$ 152.03
5
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.31
0.00%
-0.00%
-2.24%
$ 174.28M
$ 565.75K
6
Lido Earn ETH
Lido Earn ETH
EARNETH
$ 1,949.48
+0.04%
+0.01%
+1.80%
$ 167.58M
--
7
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 166.70M
$ 2.61M
8
Staked Cap USD
Staked Cap USD
STCUSD
$ 1.076
+0.09%
0.00%
+0.19%
$ 81.54M
--
9
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.088
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 70.00M
--
10
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 56.16M
$ 603.50
11
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.015
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 45.78M
$ 68.27K
12
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.014
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 41.54M
--
13
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.75M
--
14
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.011
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 26.38M
--
15
THORChain Yield
THORChain Yield
TCY
$ 0.135507
+2.93%
+0.02%
+6.39%
$ 25.17M
$ 29.73K
16
SailOut Royalty
SailOut Royalty
SAIL.R
$ 14.61
0.00%
+0.01%
+0.14%
$ 21.91M
$ 524.42
17
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.25M
$ 37.76
18
Universal ETH
Universal ETH
UNIETH
$ 2,185.96
+0.13%
+0.01%
+2.05%
$ 19.76M
$ 31.70
19
Galaxy WETH Quality
Galaxy WETH Quality
ETH:GWETHQ
$ 1,929.08
+0.04%
+0.01%
+1.16%
$ 17.24M
--
20
Steakhouse WETH V2
Steakhouse WETH V2
STEAKETH
$ 1,944.54
+0.06%
+0.01%
+1.50%
$ 16.66M
--
21
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,882.9
-0.03%
+0.02%
+1.69%
$ 15.71M
$ 47.66K
22
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.43M
--
23
Streamex GLDY
Streamex GLDY
GLDY
$ 4,354.15
0.00%
-0.01%
-0.62%
$ 13.40M
--
24
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
25
Unitas Gold
Unitas Gold
XGLD
$ 4,379.74
+0.02%
-0.00%
+4.71%
$ 11.04M
$ 5.26K
26
Ember Third Eye
Ember Third Eye
ETHIRD
$ 1.048
0.00%
--
+0.10%
$ 10.65M
$ 550.24
27
Yield Optimizer ETH
Yield Optimizer ETH
YOETH
$ 2,091.49
+0.08%
+0.01%
+1.49%
$ 10.44M
--
28
Balsa MM Fund
Balsa MM Fund
BMMF
$ 0.08369
0.00%
--
0.00%
$ 10.27M
$ 170.25
29
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.06
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 9.56M
--
30
Gauntlet WETH PRIME V2
Gauntlet WETH PRIME V2
GTWETHP
$ 1,951.43
-0.04%
+0.01%
+1.35%
$ 9.05M
--
31
Altura Vault Tokens
Altura Vault Tokens
AVLT
$ 0.300231
-0.15%
-0.07%
-28.84%
$ 8.90M
$ 1.25K
32
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
33
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.85M
--
34
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.78M
$ 8.52K
35
ETHPlus
ETHPlus
ETH+
$ 2,110.01
+0.45%
+0.02%
+2.16%
$ 7.69M
$ 62.72K
36
Strata Junior USDe
Strata Junior USDe
JRUSDE
$ 1.07
0.00%
--
+0.09%
$ 6.85M
$ 157.35
37
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 6.69M
--
38
Ease Staked NXM
Ease Staked NXM
STNXM
$ 52.69
0.00%
--
0.00%
$ 6.01M
$ 465.91
39
xHYPE
xHYPE
XHYPE
$ 1.044
0.00%
0.00%
+0.48%
$ 5.74M
$ 89.84
40
Mitosis EOL BNB
Mitosis EOL BNB
MIBNB
$ 3,620.19
0.00%
--
0.00%
$ 5.68M
$ 80.19
41
Liquid Euro
Liquid Euro
WEEUR
$ 1.18
0.00%
+0.00%
+0.85%
$ 5.53M
--
42
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.55M
$ 1.99K
43
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.023
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.23M
--
44
FXArbUSDTRY
FXArbUSDTRY
FXARBUSDTRY
$ 0.085285
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 4.20M
$ 66.30
45
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.04M
$ 97.56
46
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1.061
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.49M
--
47
Ember SUI
Ember SUI
ESUI
$ 0.684525
-0.13%
+0.01%
-4.85%
$ 3.46M
$ 1.01K
48
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
49
GIGAETH
GIGAETH
GETH
$ 1,951.36
-0.19%
+0.01%
+2.17%
$ 3.27M
$ 307.00K
50
GIGADOT
GIGADOT
GDOT
$ 0.777354
+0.70%
+0.05%
+1.06%
$ 3.24M
$ 3.58K

Tez-tez verilən suallar

Gəlirli Tokenlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Gəlirli Tokenlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 87 tokenləri və ümumi $4.21B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Gəlirli Tokenlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Gəlirli Tokenlər tokenləri arasında GDOT son 24 saat ərzində 0.05% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Gəlirli Tokenlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 87 Gəlirli Tokenlər tokeni izləyir. Populyar Gəlirli Tokenlər tokenlərinə USDY, SUSDAI, SUSDD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Gəlirli Tokenlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Gəlirli Tokenlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.21B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Gəlirli Tokenlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.