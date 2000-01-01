Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Gəlirli Stablecoin tokenləri

Gəlirli Stablecoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.72B
$ 670.49K
2
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
3
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.55M
4
BFUSD
BFUSD
BFUSD
$ 0.998993
+0.02%
0.00%
+0.04%
$ 1.32B
$ 757.00K
5
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.26M
6
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 422.95M
$ 220.19K
7
OnRe Tokenized Reinsurance
OnRe Tokenized Reinsurance
ONYC
$ 1.13
0.00%
0.00%
0.00%
$ 270.17M
$ 2.85M
8
Savings USDD
Savings USDD
SUSDD
$ 1.062
0.00%
0.00%
+0.19%
$ 247.85M
$ 10.00
9
Spark USDC
Spark USDC
SUSDC
$ 1.1
0.00%
--
0.00%
$ 203.08M
$ 152.03
10
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
-0.09%
0.00%
0.00%
$ 198.96M
$ 3.35M
11
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999103
-0.04%
0.00%
+0.02%
$ 175.99M
$ 1.20M
12
apyUSD
apyUSD
APYUSD
$ 1.31
0.00%
-0.00%
-2.24%
$ 174.28M
$ 565.75K
13
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 166.70M
$ 2.61M
14
syrupUSDG
syrupUSDG
SYRUPUSDG
$ 1.007
0.00%
0.00%
+0.30%
$ 120.19M
$ 15.50K
15
Avant Staked USD
Avant Staked USD
SAVUSD
$ 1.18
0.00%
--
0.00%
$ 102.14M
$ 4.97K
16
Steakhouse USDC V2
Steakhouse USDC V2
STEAKUSDC
$ 1.028
+0.10%
0.00%
+0.19%
$ 93.20M
--
17
Gauntlet USDC PRIME V2
Gauntlet USDC PRIME V2
GTUSDCP
$ 1.031
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 75.20M
--
18
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.07
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.54M
--
19
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
0.00%
$ 60.89M
$ 1.17K
20
Steakhouse USDT V2
Steakhouse USDT V2
STEAKUSDT
$ 1.022
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 60.33M
--
21
Strata Senior USDe
Strata Senior USDe
SRUSDE
$ 1.028
0.00%
0.00%
0.00%
$ 56.16M
$ 603.50
22
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.25
0.00%
0.00%
-0.79%
$ 54.12M
$ 207.02K
23
USDu
USDu
USDU
$ 0.998926
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 52.45M
$ 17.17K
24
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.99906
-0.02%
0.00%
+0.02%
$ 51.39M
$ 9.96K
25
InfiniFi USD
InfiniFi USD
IUSD
$ 0.999657
0.00%
0.00%
+0.13%
$ 50.57M
$ 244.14
26
Tori Staked trUSD
Tori Staked trUSD
STRUSD
$ 1.015
0.00%
+0.00%
+0.20%
$ 45.78M
$ 68.27K
27
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 44.61M
$ 54.01K
28
Steakhouse Confidential Prime USDC
Steakhouse Confidential Prime USDC
STEAKCUSDC
$ 1.014
0.00%
0.00%
+0.20%
$ 41.54M
--
29
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.51M
$ 689.10K
30
Staked USN
Staked USN
SUSN
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 32.97M
$ 20.73K
31
Lido EarnUSD
Lido EarnUSD
EARNUSD
$ 1.025
+0.10%
0.00%
+0.20%
$ 28.99M
--
32
Galaxy USDT Quality
Galaxy USDT Quality
ETH:GUSDTQ
$ 1.011
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 26.38M
--
33
Savings crvUSD
Savings crvUSD
SCRVUSD
$ 1.1
-0.90%
0.00%
0.00%
$ 17.37M
$ 3.83M
34
GAIB sAID
GAIB sAID
SAID
$ 0.64483
0.00%
--
0.00%
$ 11.71M
$ 3.87
35
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
36
sDOLA
sDOLA
SDOLA
$ 1.41
0.00%
0.00%
+0.71%
$ 9.78M
$ 332.83K
37
Yield Optimizer USD
Yield Optimizer USD
YOUSD
$ 1.06
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 9.56M
--
38
Wrapped iTRY
Wrapped iTRY
WITRY
$ 0.02378737
0.00%
0.00%
+0.23%
$ 8.76M
--
39
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1.074
0.00%
0.00%
0.00%
$ 8.18M
--
40
USP Yield Optimized Stablecoin
USP Yield Optimized Stablecoin
USP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 7.78M
$ 8.52K
41
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.11M
--
42
Strata Senior USDat
Strata Senior USDat
SRUSDAT
$ 1.023
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.23M
--
43
Gauntlet USDT PRIME V2
Gauntlet USDT PRIME V2
GTUSDTP
$ 1.02
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 4.13M
--
44
Hyperbeat USDT
Hyperbeat USDT
HBUSDT
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.04M
$ 97.56
45
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
$ 0.923628
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.07M
--
46
Aster Staked USDF
Aster Staked USDF
ASUSDF
$ 1.062
0.00%
0.00%
-0.09%
$ 2.96M
$ 80.50
47
evaUSDT
evaUSDT
EVAUSDT
$ 0.998542
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.93M
$ 19.83K
48
limUSD
limUSD
LIMUSD
$ 1.013
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 2.64M
$ 30.39
49
evaUSDC
evaUSDC
EVAUSDC
$ 1.002
0.00%
--
0.00%
$ 2.50M
$ 50.85
50
International Stable Currency
International Stable Currency
ISC
$ 2.18
0.00%
-0.00%
-2.24%
$ 2.43M
$ 220.44

Tez-tez verilən suallar

Gəlirli Stablecoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Gəlirli Stablecoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 74 tokenləri və ümumi $13.70B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Gəlirli Stablecoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Gəlirli Stablecoin tokenləri arasında USDM son 24 saat ərzində 0.14% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Gəlirli Stablecoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 74 Gəlirli Stablecoin tokeni izləyir. Populyar Gəlirli Stablecoin tokenlərinə SUSDS, USDY, SUSDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Gəlirli Stablecoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Gəlirli Stablecoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.70B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Gəlirli Stablecoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.