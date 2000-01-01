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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Məhsuldarlıq aqreqatoru tokenləri

Məhsuldarlıq aqreqatoru sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Convex Finance
Convex Finance
CVX
$ 1.506
+0.07%
-1.76%
-12.36%
$ 147.47M
$ 43.59K
2
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,990.8
+0.20%
+3.59%
+3.09%
$ 71.45M
$ 30.27
3
ARK
ARK
ARK
$ 0.08728
-0.16%
+1.18%
-3.78%
$ 17.20M
$ 654.34K
4
Bella
Bella
BEL
$ 0.10753
+1.28%
+0.61%
+0.39%
$ 8.53M
$ 552.33K
5
Badger
Badger
BADGER
$ 0.33445
+0.10%
-0.01%
-4.55%
$ 6.52M
$ 531.28K
6
Access Protocol
Access Protocol
ACS
$ 0.0001273
-0.31%
-3.36%
+1.12%
$ 6.51M
$ 406.82M
7
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.5
0.00%
-0.00%
-3.85%
$ 6.04M
$ 271.75K
8
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.087268
+0.09%
+0.02%
+4.07%
$ 5.96M
$ 684.28
9
StakeStone Berachain Vault Token
StakeStone Berachain Vault Token
BERASTONE
$ 1,922.11
+0.08%
+0.01%
+1.71%
$ 3.66M
$ 119.55
10
Harvest Finance
Harvest Finance
FARM
$ 5.102
+0.51%
+1.18%
+2.39%
$ 3.46M
$ 12.03K
11
Beefy
Beefy
BIFI
$ 39.77
+0.08%
+0.02%
+5.13%
$ 3.18M
$ 3.39K
12
Flurry Finance
Flurry Finance
FLURRY
$ 0.00019932
-0.02%
0.00%
+12.05%
$ 1.99M
$ 20.66K
13
Harmonix Finance
Harmonix Finance
HAR
$ 0.00198089
0.00%
-0.01%
-15.44%
$ 1.98M
$ 94.02
14
Tarot
Tarot
TAROT
$ 0.02618451
+0.32%
0.00%
-0.41%
$ 1.77M
$ 949.03
15
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.00311142
-3.87%
+0.02%
-0.73%
$ 1.47M
$ 2.47K
16
Vesper Finance
Vesper Finance
VSP
$ 0.101591
+0.10%
--
+0.69%
$ 957.36K
$ 40.91
17
Levva Protocol
Levva Protocol
LVVA
$ 0.0003341
-0.83%
-0.02%
+6.30%
$ 660.21K
$ 468.42K
18
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
19
Tarot V1
Tarot V1
TAROT
$ 0.00738938
0.00%
--
-0.50%
$ 500.26K
$ 1.28
20
Stella
Stella
ALPHA
$ 0.00040828
+0.17%
+0.02%
+0.92%
$ 402.96K
$ 1.21K
21
Roobee
Roobee
ROOBEE
$ 7.238E-5
-0.32%
+0.20%
-0.40%
$ 384.46K
--
22
YieldNest Restaked ETH
YieldNest Restaked ETH
YNETH
$ 1,992.15
0.00%
+0.01%
+1.08%
$ 338.26K
$ 267.63
23
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 31.29
+0.16%
+0.10%
+3.37%
$ 312.87K
$ 164.16
24
Rari Governance
Rari Governance
RGT
$ 0.02419964
0.00%
--
0.00%
$ 302.13K
$ 2.31
25
Gym Network
Gym Network
GYMNET
$ 0.00083835
-1.93%
+0.18%
-42.01%
$ 297.04K
$ 5.91K
26
Hunny Finance
Hunny Finance
HUNNY
$ 0.00207535
+0.03%
--
-1.30%
$ 175.06K
$ 99.40
27
CYBRO
CYBRO
CYBRO
$ 0.001246
-0.48%
-0.48%
-7.81%
$ 165.76K
$ 12.54M
28
Alpaca Finance
Alpaca Finance
ALPACA
$ 0.00064888
+0.18%
+0.01%
+4.50%
$ 98.31K
$ 500.91
29
TEN
TEN
TENFI
$ 0.00040458
+0.05%
-0.10%
-1.19%
$ 61.89K
$ 626.92
30
Kaon
Kaon
KAON
$ 5.89E-6
+0.17%
+5.10%
-2.97%
$ 61.89K
--
31
Tulip Protocol
Tulip Protocol
TULIP
$ 0.0169032
0.00%
-0.02%
+53.66%
$ 28.73K
$ 320.43
32
VEMP Horizon
VEMP Horizon
VEMP
$ 4.691E-5
+0.11%
-4.80%
-11.56%
$ 23.46K
--
33
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01123175
0.00%
--
+1.24%
$ 22.61K
$ 2.74
34
88mph
88mph
MPH
$ 0.01228024
0.00%
-0.01%
+2.04%
$ 19.32K
$ 11.18
35
Infinite Trading Protocol
Infinite Trading Protocol
ITP
$ 0.00319044
+0.04%
-0.64%
-64.40%
$ 15.93K
$ 30.33K
36
Tokeo
Tokeo
TOKE
$ 0.00019191
0.00%
--
0.00%
$ 10.22K
$ 31.98
37
Catecoin
Catecoin
CATE
$ 0.011495
-0.10%
-1.19%
-20.37%
--
$ 8.08M

Tez-tez verilən suallar

Məhsuldarlıq aqreqatoru tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Məhsuldarlıq aqreqatoru tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 37 tokenləri və ümumi $292.56M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Məhsuldarlıq aqreqatoru tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Məhsuldarlıq aqreqatoru tokenləri arasında KAON son 24 saat ərzində 5.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Məhsuldarlıq aqreqatoru tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 37 Məhsuldarlıq aqreqatoru tokeni izləyir. Populyar Məhsuldarlıq aqreqatoru tokenlərinə CVX, YFI, ARK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Məhsuldarlıq aqreqatoru kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Məhsuldarlıq aqreqatoru tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $292.56M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Məhsuldarlıq aqreqatoru sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.