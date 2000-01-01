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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Yearn Ekosistemi tokenləri

Yearn Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,990.8
+0.20%
+3.59%
+3.09%
$ 71.45M
$ 30.27
2
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1613
-0.19%
+0.87%
+0.87%
$ 46.32M
$ 349.13K
3
WETH yVault
WETH yVault
YVWETH
$ 2,160.93
+0.06%
+0.01%
+1.52%
$ 7.22M
--
4
xSUSHI
xSUSHI
XSUSHI
$ 0.253845
-0.13%
+0.01%
+0.44%
$ 1.98M
--
5
Cream
Cream
CREAM
$ 0.424399
0.00%
--
+0.83%
$ 1.24M
$ 63.47
6
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
$ 0.605947
0.00%
--
-20.21%
$ 292.01K
$ 1.36
7
PowerPool Concentrated Voting Power
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP
$ 0.00189195
+0.10%
--
+1.48%
$ 91.23K
$ 22.65
8
Kaon
Kaon
KAON
$ 5.89E-6
+0.17%
+5.10%
-2.97%
$ 61.89K
--
9
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00195359
0.00%
+0.01%
+0.99%
$ 28.57K
$ 1.17K
10
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01123175
0.00%
--
+1.24%
$ 22.61K
$ 2.74

Tez-tez verilən suallar

Yearn Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Yearn Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $128.71M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Yearn Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Yearn Ekosistemi tokenləri arasında KAON son 24 saat ərzində 5.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Yearn Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Yearn Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Yearn Ekosistemi tokenlərinə YFI, SUSHI, YVWETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Yearn Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Yearn Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $128.71M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Yearn Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.