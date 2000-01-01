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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı BackedFi xStocks Ekosistemi tokenləri

BackedFi xStocks Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
$ 776.32
-0.03%
-0.16%
-0.94%
$ 167.34M
$ 177.23
2
Strategy PP Variable xStock
Strategy PP Variable xStock
STRCX
$ 100.92
+0.01%
-0.00%
-1.45%
$ 150.52M
$ 110.21K
3
$ 221.4
+0.39%
-0.30%
-2.07%
$ 144.32M
$ 298.61
4
$ 73.38
-0.43%
-1.69%
-1.71%
$ 139.52M
$ 1.11K
5
$ 93.51
-0.57%
-2.83%
-8.40%
$ 133.73M
$ 637.15
6
$ 344.89
-0.14%
+0.17%
-0.61%
$ 132.74M
$ 178.05
7
$ 338.26
-0.18%
-0.91%
+1.95%
$ 130.99M
$ 194.68
8
Bending Spoons xStock
Bending Spoons xStock
BSPX
$ 38.44
0.00%
+0.00%
-14.33%
$ 79.77M
$ 10.47K
9
$ 549.57
-0.58%
-1.56%
-7.11%
$ 77.72M
$ 101.74
10
$ 148.1
-0.15%
-1.16%
-3.50%
$ 66.97M
$ 380.21
11
$ 261.44
-0.08%
+0.26%
-2.75%
$ 58.48M
$ 221.16
12
MicroStrategy xStock
MicroStrategy xStock
MSTRX
$ 93.06
+0.13%
-0.03%
-4.41%
$ 44.43M
$ 1.12M
13
Nasdaq xStock
Nasdaq xStock
QQQX
$ 719.1
+0.06%
-0.00%
-1.76%
$ 32.38M
$ 1.42M
14
$ 271.73
+0.23%
-1.60%
-3.63%
$ 30.69M
$ 203.98
15
WorldMobileToken
WorldMobileToken
WMTX
$ 0.0311
+0.26%
+3.57%
+6.44%
$ 26.52M
$ 2.22M
16
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,636.74
+0.61%
-0.04%
+17.04%
$ 12.47M
$ 195.13K
17
Gold xStock
Gold xStock
GLDX
$ 400.02
-0.17%
-0.00%
-0.48%
$ 8.62M
$ 428.85K
18
SK Hynix xStock
SK Hynix xStock
SKHYX
$ 161.74
-0.39%
-0.00%
+1.60%
$ 8.33M
$ 939.84K
19
Intel xStock
Intel xStock
INTCX
$ 95.36
-0.08%
-0.03%
-9.65%
$ 7.75M
$ 167.97K
20
Microsoft xStock
Microsoft xStock
MSFTX
$ 481.2
+0.33%
-0.00%
-3.36%
$ 6.95M
$ 51.16K
21
$ 144.18
-0.10%
-0.10%
-1.69%
$ 6.94M
$ 611.97
22
Marvell xStock
Marvell xStock
MRVLX
$ 213.75
0.00%
-0.03%
-4.05%
$ 4.20M
$ 30.81K
23
TQQQ xStock
TQQQ xStock
TQQQX
$ 72.74
0.00%
-0.02%
-5.01%
$ 3.89M
$ 14.94K
24
AMD xStock
AMD xStock
AMDX
$ 480.66
-0.19%
-0.03%
-2.50%
$ 3.79M
$ 171.60K
25
TSMC xStock
TSMC xStock
TSMX
$ 413.19
0.00%
-0.02%
-3.98%
$ 3.14M
$ 6.06K
26
Broadcom xStock
Broadcom xStock
AVGOX
$ 380.93
+0.10%
-0.01%
-10.00%
$ 2.81M
$ 118.31K
27
Oracle xStock
Oracle xStock
ORCLX
$ 139.72
-0.63%
-0.01%
-11.36%
$ 2.33M
$ 2.46K
28
Palantir xStock
Palantir xStock
PLTRX
$ 171.7
-0.08%
+0.01%
-1.61%
$ 2.06M
$ 25.84K
29
Vanguard Total World xStock
Vanguard Total World xStock
VTX
$ 161.86
0.00%
--
-0.10%
$ 2.01M
$ 150.46
30
$ 312.11
+0.23%
+1.47%
+2.16%
$ 1.87M
$ 179.41
31
Berkshire Hathaway xStock
Berkshire Hathaway xStock
BRK.BX
$ 503.65
-0.01%
+0.01%
-0.91%
$ 1.60M
$ 8.75K
32
Vanguard xStock
Vanguard xStock
VTIX
$ 386.46
+0.09%
-0.01%
-2.03%
$ 1.57M
$ 47.62K
33
Netflix xStock
Netflix xStock
NFLXX
$ 78.34
+0.54%
+0.01%
+3.57%
$ 1.21M
$ 1.75K
34
Bitmine xStock
Bitmine xStock
BMNRX
$ 18.58
0.00%
-0.01%
-1.38%
$ 1.18M
$ 865.77
35
Chevron xStock
Chevron xStock
CVXX
$ 200.24
0.00%
-0.04%
+0.47%
$ 1.16M
$ 5.61K
36
iShares Silver Trust xStock
iShares Silver Trust xStock
SLVX
$ 57.33
0.00%
-0.02%
-2.88%
$ 1.06M
$ 4.15K
37
International Business Machines xStock
International Business Machines xStock
IBMX
$ 232.17
0.00%
+0.02%
-3.31%
$ 996.87K
$ 1.11K
38
Eli Lilly xStock
Eli Lilly xStock
LLYX
$ 1,242.92
+0.14%
+0.04%
+0.85%
$ 932.09K
$ 80.22K
39
Gamestop xStock
Gamestop xStock
GMEX
$ 18.26
+0.27%
-0.01%
-2.56%
$ 826.79K
$ 131.81K
40
Exxon Mobil xStock
Exxon Mobil xStock
XOMX
$ 169.82
+2.07%
+0.04%
+6.94%
$ 814.71K
$ 11.28K
41
CrowdStrike xStock
CrowdStrike xStock
CRWDX
$ 210.73
0.00%
-0.01%
-4.72%
$ 666.36K
$ 760.27
42
KRAQ xStock
KRAQ xStock
KRAQX
$ 9.98
0.00%
--
0.00%
$ 649.65K
$ 405.57
43
Cisco xStock
Cisco xStock
CSCOX
$ 113.72
+0.09%
-0.00%
-2.35%
$ 637.10K
$ 91.15K
44
ASML xStock
ASML xStock
ASMLX
$ 1,824.84
0.00%
0.00%
-0.58%
$ 631.74K
$ 39.71
45
Wrapped Tesla xStock
Wrapped Tesla xStock
WTSLAX
$ 336.76
+0.07%
+0.01%
+1.42%
$ 620.10K
$ 63.56M
46
Russell 2000 xStock
Russell 2000 xStock
IWMX
$ 300.75
0.00%
--
0.00%
$ 617.02K
$ 245.46
47
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 64.08
0.00%
+0.02%
+4.55%
$ 553.39K
$ 978.73
48
AppLovin xStock
AppLovin xStock
APPX
$ 313.69
0.00%
+0.01%
+0.52%
$ 524.94K
$ 539.42
49
Novo Nordisk xStock
Novo Nordisk xStock
NVOX
$ 45.42
0.00%
+0.03%
-0.85%
$ 521.47K
$ 106.52
50
DFDV xStock
DFDV xStock
DFDVX
$ 3.08
-0.32%
-0.02%
-3.75%
$ 520.20K
$ 76.89K

Tez-tez verilən suallar

BackedFi xStocks Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
BackedFi xStocks Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 96 tokenləri və ümumi $1.52B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən BackedFi xStocks Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən BackedFi xStocks Ekosistemi tokenləri arasında WMTX son 24 saat ərzində 3.57% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər BackedFi xStocks Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 96 BackedFi xStocks Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar BackedFi xStocks Ekosistemi tokenlərinə SPYX, STRCX, NVDAX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
BackedFi xStocks Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün BackedFi xStocks Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.52B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin BackedFi xStocks Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.