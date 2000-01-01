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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı XRP Ledger Ekosistemi tokenləri

XRP Ledger Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00073
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0125
+0.17%
+0.79%
-0.15%
$ 62.47B
$ 10.23M
3
Ripple USD
Ripple USD
RLUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.76B
$ 108.31M
4
EUR CoinVertible
EUR CoinVertible
EURCV
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 168.12M
$ 7.67M
5
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07518
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
6
Fuzzybear
Fuzzybear
FUZZY
$ 4.182E-5
-0.10%
-1.30%
-8.05%
$ 13.29M
--
7
XSGD
XSGD
XSGD
$ 0.783106
-0.01%
0.00%
+0.30%
$ 11.96M
$ 185.84K
8
Aura
Aura
AURASOL
$ 0.010048
+0.20%
-0.84%
+0.49%
$ 9.57M
$ 6.39M
9
Crypto Trading Fund
Crypto Trading Fund
CTF
$ 0.03217612
0.00%
+3.18%
+339.00%
$ 7.66M
$ 22.05
10
Quantoz USDQ
Quantoz USDQ
USDQ
$ 0.99731
-0.01%
-0.00%
-0.12%
$ 5.58M
$ 2.17M
11
Quantoz EURQ
Quantoz EURQ
EURQ
$ 1.1
-3.51%
0.00%
-3.51%
$ 5.15M
$ 784.49K
12
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.712203
+0.20%
0.00%
+0.36%
$ 5.11M
$ 10.51K
13
Phoenix
Phoenix
PHNIX
$ 0.000007909
+0.03%
-2.13%
-14.15%
$ 4.16M
$ 7.60B
14
XRP ARMY
XRP ARMY
ARMY
$ 0.00485444
+0.12%
+0.01%
-1.30%
$ 2.86M
$ 2.04K
15
Sologenic
Sologenic
SOLO
$ 0.0119272
+0.17%
+0.02%
-4.05%
$ 1.81M
$ 1.26K
16
DROP
DROP
DROP
$ 1.57
+0.64%
+0.01%
-2.48%
$ 1.55M
$ 1.64K
17
Salute
Salute
SLT
$ 1.408E-5
0.00%
+3.20%
+6.02%
$ 1.41M
--
18
XRP Healthcare
XRP Healthcare
XRPH
$ 0.01201
+0.51%
+3.39%
-7.04%
$ 840.02K
$ 1.90M
19
BANX Network
BANX Network
BXE
$ 0.002629
-0.42%
-1.86%
-7.84%
$ 791.76K
$ 4.15M
20
Seal
Seal
SEAL
$ 2.66979E-7
+0.03%
+1.90%
-2.60%
$ 139.29K
--
21
Common Bird
Common Bird
CBIRD
$ 9.595E-7
+0.03%
+0.70%
-13.56%
$ 95.88K
--
22
FLAME
FLAME
FLAME
$ 0.03642476
+0.10%
+0.01%
+0.95%
$ 36.06K
$ 29.14
23
SPLASH
SPLASH
SPLASH
$ 0.0027246
0.00%
--
-1.55%
$ 27.25K
$ 7.96
24
Bear Bull
Bear Bull
BRB
$ 0.0002126
0.00%
--
-0.87%
$ 21.26K
$ 1.52
25
XRP Healthcare AI
XRP Healthcare AI
XRPHAI
$ 0.00452
-4.01%
+5.38%
-11.13%
--
$ 3.23M
26
Xrp Classic
Xrp Classic
XRPC
$ 0.00016335
0.00%
-8.42%
-7.69%
--
$ 323.02K

Tez-tez verilən suallar

XRP Ledger Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
XRP Ledger Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 26 tokenləri və ümumi $139.43B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən XRP Ledger Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən XRP Ledger Ekosistemi tokenləri arasında XRPHAI son 24 saat ərzində 5.38% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər XRP Ledger Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 26 XRP Ledger Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar XRP Ledger Ekosistemi tokenlərinə USDC, XRP, RLUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
XRP Ledger Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün XRP Ledger Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $139.43B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin XRP Ledger Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.