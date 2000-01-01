Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı XDC Ekosistemi tokenləri

XDC Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00073
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.7
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
3
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.9961
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 1.30B
$ 105.22K
4
Law Blocks AI
Law Blocks AI
LBT
$ 0.293434
-0.26%
-0.00%
-0.60%
$ 71.89M
$ 627.50K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M
6
Gama Token
Gama Token
GAMA
$ 0.183814
+0.10%
+0.01%
+1.30%
$ 18.39M
$ 12.87K
7
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,921.29
+0.03%
+0.01%
+1.78%
$ 14.12M
$ 297.36K
8
Australian Digital Dollar
Australian Digital Dollar
AUDD
$ 0.712203
+0.20%
0.00%
+0.36%
$ 5.11M
$ 10.51K
9
Comtech Gold
Comtech Gold
CGO
$ 140.22
-0.05%
-0.00%
-0.11%
$ 3.37M
$ 812.66K
10
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999268
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 2.47M
$ 409.42K
11
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.709185
0.00%
-0.00%
+0.38%
$ 2.24M
$ 16.00
12
Wrapped XDC
Wrapped XDC
WXDC
$ 0.02691165
-0.04%
+0.00%
+0.54%
$ 1.95M
$ 92.83K
13
Dog With Purpose
Dog With Purpose
DOPU
$ 0.00172578
+0.02%
0.00%
-0.81%
$ 1.73M
$ 255.48K
14
BigWater
BigWater
BIGW
$ 0.00159868
0.00%
--
0.00%
$ 1.47M
$ 22.22
15
Fathom Dollar
Fathom Dollar
FXD
$ 0.843914
0.00%
--
+4.99%
$ 666.98K
$ 9.35
16
Plugin
Plugin
PLI
$ 0.00111916
0.00%
-0.01%
-2.75%
$ 559.58K
$ 1.26K
17
Globiance Exchange
Globiance Exchange
GBEX
$ 1.001E-9
+1.31%
+0.40%
+4.72%
$ 368.62K
--
18
XSwap Treasure
XSwap Treasure
XTT
$ 0.00015358
0.00%
--
+1.19%
$ 181.96K
$ 8.01
19
Prime Numbers Labs
Prime Numbers Labs
PRFI
$ 0.00488624
+0.03%
-0.03%
-4.51%
$ 177.78K
$ 422.88
20
XSwap Protocol
XSwap Protocol
XSP
$ 7.031E-5
+1.30%
+3.80%
+3.11%
$ 168.53K
--
21
Beny Bad Boy
Beny Bad Boy
BBB
$ 9.924E-5
0.00%
-1.50%
-1.48%
$ 160.64K
--
22
Gains
Gains
GAINS
$ 0.00242965
0.00%
-0.00%
-3.63%
$ 141.18K
$ 55.64
23
ROXONN
ROXONN
ROXN
$ 0.00118074
0.00%
--
-4.44%
$ 21.46K
$ 110.47
24
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05139
0.00%
+0.12%
+0.06%
--
$ 185.01K

Tez-tez verilən suallar

XDC Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
XDC Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 24 tokenləri və ümumi $82.72B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən XDC Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən XDC Ekosistemi tokenləri arasında XSP son 24 saat ərzində 3.80% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər XDC Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 24 XDC Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar XDC Ekosistemi tokenlərinə USDC, LINK, USDF daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
XDC Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün XDC Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $82.72B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin XDC Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.