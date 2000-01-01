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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qnoz Zənciri Ekosistemi tokenləri

Qnoz Zənciri Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00073
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,838.37
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.7
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
4
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,921.04
0.00%
+0.01%
+1.63%
$ 4.63B
--
5
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.387
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
6
GHO
GHO
GHO
$ 0.998373
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 697.86M
$ 4.58M
7
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 113.35
-0.58%
+8.53%
+8.22%
$ 298.45M
$ 901.35
8
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998907
-0.02%
0.00%
+0.05%
$ 212.40M
$ 9.99M
9
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,990.8
+0.20%
+3.59%
+3.09%
$ 71.45M
$ 30.27
10
Safe Token
Safe Token
SAFE
$ 0.0838
0.00%
+0.72%
-8.62%
$ 62.84M
$ 8.48K
11
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.1739
+1.28%
+2.11%
-12.93%
$ 62.14M
$ 529.86K
12
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.106
-0.57%
-2.33%
+2.44%
$ 60.80M
$ 907.74K
13
Savings xDAI
Savings xDAI
SDAI
$ 1.25
0.00%
0.00%
-0.79%
$ 54.12M
$ 207.02K
14
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.07
-0.08%
+0.01%
-2.75%
$ 36.64M
$ 39.16M
15
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 32.72M
$ 931.50K
16
BRLA Digital BRLA
BRLA Digital BRLA
BRLA
$ 0.190884
+0.02%
-0.00%
-0.68%
$ 32.33M
$ 127.81K
17
Tokenised GBP
Tokenised GBP
TGBP
$ 1.35
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 27.89M
$ 27.56K
18
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.005024
+2.66%
+9.64%
+5.49%
$ 27.02M
$ 30.75M
19
JPY Coin v1
JPY Coin v1
JPYC
$ 0.00854107
+0.02%
-0.00%
+13.15%
$ 21.08M
$ 26.84
20
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.97161
+0.10%
+0.00%
-1.19%
$ 11.52M
$ 1.14K
21
Energy Web
Energy Web
EWT
$ 0.2705
+0.04%
+3.16%
+3.00%
$ 8.14M
$ 107.52K
22
Kleros
Kleros
PNK
$ 0.0083067
+0.04%
+0.01%
+0.98%
$ 7.61M
$ 10.66K
23
balancer
balancer
BAL
$ 0.10651
-0.01%
+0.68%
+2.77%
$ 7.42M
$ 512.20K
24
Backed Coinbase Global
Backed Coinbase Global
BCOIN
$ 146.17
0.00%
-0.01%
-2.18%
$ 6.78M
--
25
Badger
Badger
BADGER
$ 0.33445
+0.10%
-0.01%
-4.55%
$ 6.52M
$ 531.28K
26
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01895
0.00%
-0.63%
-23.74%
$ 4.23M
$ 3.40M
27
HOPR Token
HOPR Token
HOPR
$ 0.00995
+0.20%
-8.29%
-13.99%
$ 3.40M
$ 5.27M
28
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00381957
+0.50%
-0.00%
-11.04%
$ 3.06M
$ 4.40K
29
Agave
Agave
AGVE
$ 30.46
-0.59%
+0.05%
+4.82%
$ 3.05M
$ 501.22
30
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0.00573755
0.00%
--
0.00%
$ 2.88M
$ 12.78
31
Mt Pelerin Shares
Mt Pelerin Shares
MPS
$ 5.38
0.00%
+0.05%
-7.88%
$ 2.69M
$ 2.46K
32
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.0169819
+0.08%
-0.02%
-8.86%
$ 2.24M
$ 99.03K
33
swarm
swarm
BZZ
$ 0.03875
+0.10%
-2.88%
-6.51%
$ 2.04M
$ 1.35M
34
Ethix
Ethix
ETHIX
$ 0.02815869
+0.04%
-0.03%
-4.79%
$ 1.99M
$ 375.35
35
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.194949
+0.74%
+0.00%
+1.11%
$ 1.64M
$ 615.34
36
EURA
EURA
EURA
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 1.64M
$ 25.00K
37
Aura Finance
Aura Finance
AURA
$ 0.01636259
+0.04%
--
-13.05%
$ 1.18M
$ 0.50
38
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.611E-5
-0.02%
-0.20%
+0.32%
$ 1.04M
--
39
Jarvis Synthetic Euro
Jarvis Synthetic Euro
JEUR
$ 1.13
0.00%
-0.01%
-1.74%
$ 614.03K
$ 194.94
40
Swash
Swash
SWASH
$ 0.00059653
-0.17%
+0.01%
-0.37%
$ 593.52K
$ 858.19
41
Backed NIU Technologies
Backed NIU Technologies
BNIU
$ 3.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 507.50K
--
42
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00132134
0.00%
+0.01%
+0.27%
$ 500.15K
$ 32.32
43
Etherisc DIP
Etherisc DIP
DIP
$ 0.00107022
0.00%
0.00%
-3.77%
$ 491.51K
$ 56.73
44
Bread
Bread
BREAD
$ 0.996762
-0.23%
-0.00%
-0.92%
$ 406.63K
$ 52.39
45
Monerium GBP emoney
Monerium GBP emoney
GBPE
$ 1.35
0.00%
--
0.00%
$ 397.96K
$ 6.54K
46
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001787
-0.06%
-0.50%
-3.67%
$ 392.49K
$ 31.48M
47
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03124805
+0.02%
0.00%
-8.72%
$ 300.40K
$ 75.69
48
Lucid USDC
Lucid USDC
LUSDC
$ 0.9938
0.00%
--
0.00%
$ 124.46K
$ 149.21
49
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00770534
+0.06%
-0.04%
-0.97%
$ 124.32K
$ 65.04
50
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031966
-0.54%
-0.01%
-0.53%
$ 88.51K
$ 239.60

Tez-tez verilən suallar

Qnoz Zənciri Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qnoz Zənciri Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 61 tokenləri və ümumi $97.31B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qnoz Zənciri Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qnoz Zənciri Ekosistemi tokenləri arasında SPACE son 24 saat ərzində 9.64% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qnoz Zənciri Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 61 Qnoz Zənciri Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Qnoz Zənciri Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qnoz Zənciri Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qnoz Zənciri Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $97.31B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qnoz Zənciri Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.