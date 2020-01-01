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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı X Layer Ekosistemi tokenləri

X Layer Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00073
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.7
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
3
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
4
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999713
+0.02%
0.00%
+0.08%
$ 4.06B
$ 126.16M
5
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 3.46B
$ 297.69M
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.99979
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 2.76B
$ 85.31M
7
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.55M
8
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
9
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,018
0.00%
+0.00%
+1.30%
$ 190.97M
$ 6.83K
10
$ 221.4
+0.39%
-0.30%
-2.07%
$ 144.32M
$ 298.61
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
12
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000606
-0.58%
-0.69%
-4.47%
$ 60.25M
$ 106.74M
13
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.51M
$ 689.10K
15
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 101.8
-0.13%
+0.03%
-0.63%
$ 20.50M
$ 33.55M
16
OKX Wrapped ETH
OKX Wrapped ETH
XETH
$ 1,918.03
+0.01%
+0.01%
+1.54%
$ 18.24M
$ 146.01K
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277696
-0.16%
+0.01%
-6.38%
$ 15.06M
$ 75.10K
18
XDOG
XDOG
XDOG
$ 0.00476971
-0.74%
+0.09%
+6.57%
$ 4.77M
$ 557.17K
19
OKX Wrapped SOL
OKX Wrapped SOL
XSOL
$ 77.07
+0.01%
+0.01%
+1.16%
$ 2.85M
$ 155.75K
20
Wrapped Tesla xStock
Wrapped Tesla xStock
WTSLAX
$ 336.76
+0.07%
+0.01%
+1.42%
$ 620.10K
$ 63.56M
21
Niuma
Niuma
NIUMA
$ 0.00056135
+0.09%
+0.05%
-2.14%
$ 546.24K
$ 1.25K
22
Wrapped NVIDIA xStock
Wrapped NVIDIA xStock
WNVDAX
$ 220.88
+0.53%
0.00%
-1.93%
$ 393.15K
$ 7.08M
23
Wrapped Alphabet xStock
Wrapped Alphabet xStock
WGOOGLX
$ 342.75
-0.15%
-0.00%
-1.07%
$ 262.81K
$ 563.28K
24
Wrapped SpaceX xStock
Wrapped SpaceX xStock
WSPCXX
$ 142.07
+0.18%
-0.00%
-0.27%
$ 243.42K
$ 144.89K
25
Wrapped Circle xStock
Wrapped Circle xStock
WCRCLX
$ 71.77
+0.28%
-0.01%
-1.05%
$ 192.98K
$ 63.76K
26
XFROG
XFROG
XFROG
$ 9.18091E-7
+0.04%
+3.40%
-1.91%
$ 192.51K
--
27
Wrapped Sandisk Corporation xStock
Wrapped Sandisk Corporation xStock
WSNDKX
$ 1,649.6
+2.10%
-0.02%
+17.95%
$ 182.58K
$ 230.61K
28
Wrapped SK hynix xStock
Wrapped SK hynix xStock
WSKHYX
$ 161.83
+0.76%
-0.00%
+2.09%
$ 119.25K
$ 125.02K
29
DOGSHIT
DOGSHIT
DOGSHIT
$ 1.04E-6
0.00%
-3.90%
-3.70%
$ 62.78K
--
30
DOGFART
DOGFART
DOGFART
$ 1.0E-6
0.00%
-0.80%
+19.55%
$ 49.46K
--
31
Xwawa
Xwawa
XWAWA
$ 4.727E-5
0.00%
+0.50%
-12.25%
$ 47.27K
--
32
GOUT Coin
GOUT Coin
GOUT COIN
$ 1.56075E-7
0.00%
+24.30%
+24.26%
$ 32.78K
--
33
Banmao
Banmao
BANMAO
$ 2.975E-5
-1.52%
+13.30%
+9.33%
$ 29.70K
--
34
Grodo AI
Grodo AI
GRODO
$ 1.70485E-7
0.00%
-2.90%
-1.70%
$ 16.71K
--
35
OKIE
OKIE
OKIE
$ 1.389E-5
+0.07%
+8.60%
-3.07%
$ 13.87K
--

Tez-tez verilən suallar

X Layer Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
X Layer Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 35 tokenləri və ümumi $98.94B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən X Layer Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən X Layer Ekosistemi tokenləri arasında GOUT COIN son 24 saat ərzində 24.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər X Layer Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 35 X Layer Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar X Layer Ekosistemi tokenlərinə USDC, LINK, USDE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
X Layer Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün X Layer Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $98.94B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin X Layer Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.