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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bükülmüş Tokenlər tokenləri

Bükülmüş Tokenlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,835.75
0.00%
+0.43%
+1.11%
$ 1.29T
$ 4.77K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,935.99
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
3
Solana
Solana
SOL
$ 78.28
-0.03%
+1.63%
+1.63%
$ 44.94B
$ 408.08K
4
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,386.87
+0.06%
+0.01%
+1.82%
$ 8.89B
$ 2.36M
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,838.37
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
6
Wrapped Beacon ETH
Wrapped Beacon ETH
WBETH
$ 2,121.81
+0.20%
+0.01%
+1.99%
$ 7.14B
$ 343.85K
7
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,433
-0.04%
+0.00%
+1.08%
$ 6.30B
$ 235.56M
8
WETH
WETH
WETH
$ 1,921.3
+0.01%
+0.01%
+1.74%
$ 4.25B
$ 240.69M
9
Canton Network
Canton Network
CC
$ 0.09052
+0.21%
-1.03%
-7.29%
$ 3.52B
$ 2.47M
10
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
-0.29%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.14
11
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.332592
-0.02%
0.00%
-0.31%
$ 1.38B
$ 35.84M
12
Wrapped BNB
Wrapped BNB
WBNB
$ 601.62
+0.04%
+0.00%
-1.22%
$ 1.08B
$ 201.94M
13
Wrapped SOL
Wrapped SOL
WSOL
$ 77.38
-0.09%
+0.02%
+1.71%
$ 990.07M
$ 462.29M
14
Wrapped One
Wrapped One
WONE
$ 0.175587
0.00%
--
0.00%
$ 858.46M
$ 172.53
15
Unit Virtual
Unit Virtual
UVIRT
$ 0.574327
-0.12%
-0.01%
+3.57%
$ 574.33M
$ 13.06K
16
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,409
-0.02%
+0.00%
+1.07%
$ 481.63M
$ 402.94K
17
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.29
-0.01%
+0.01%
+1.70%
$ 365.07M
$ 5.93M
18
GTETH
GTETH
GTETH
$ 1,921.66
+0.04%
+0.01%
+1.62%
$ 346.31M
$ 68.08K
19
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 58.76
-0.07%
-0.01%
+2.08%
$ 341.05M
$ 52.12M
20
Lorenzo Wrapped Bitcoin
Lorenzo Wrapped Bitcoin
ENZOBTC
$ 64,292
0.00%
0.00%
+0.90%
$ 283.71M
$ 24.43
21
Wrapped Flare
Wrapped Flare
WFLR
$ 0.0059157
-3.20%
+0.03%
-0.70%
$ 271.54M
$ 1.15M
22
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004795
+0.19%
+2.62%
-3.12%
$ 263.99M
$ 2.72B
23
Gate Wrapped BTC
Gate Wrapped BTC
GTBTC
$ 64,696
+0.03%
+0.00%
+1.11%
$ 223.96M
$ 68.97K
24
Binance Wrapped BTC
Binance Wrapped BTC
BBTC
$ 64,440
-0.03%
+0.00%
+1.17%
$ 186.88M
$ 16.22K
25
Hastra Wrapped YLDS
Hastra Wrapped YLDS
WYLDS
$ 1.0
0.00%
--
+0.59%
$ 171.05M
$ 88.10
26
Wrapped AVAX
Wrapped AVAX
WAVAX
$ 6.32
+0.32%
0.00%
-2.62%
$ 126.60M
$ 17.40M
27
Wrapped Aave Ethereum USDT
Wrapped Aave Ethereum USDT
WAETHUSDT
$ 1.13
0.00%
-0.03%
-3.42%
$ 123.59M
$ 273.73K
28
Coinbase Wrapped XRP
Coinbase Wrapped XRP
CBXRP
$ 1.005
0.00%
+0.01%
-0.30%
$ 116.63M
$ 491.28K
29
Wrapped Pulse
Wrapped Pulse
WPLS
$ 1.194E-5
+0.08%
+21.10%
+25.03%
$ 102.59M
--
30
Wrapped FOGO
Wrapped FOGO
WFOGO
$ 0.00800394
+0.60%
-0.01%
-9.27%
$ 80.43M
$ 3.91K
31
Wrapped Aave Ethereum USDC
Wrapped Aave Ethereum USDC
WAETHUSDC
$ 0.999958
0.00%
--
0.00%
$ 71.35M
$ 3.29
32
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 63.48M
--
33
Bitget Wrapped BTC
Bitget Wrapped BTC
BGBTC
$ 64,474
+0.06%
+0.00%
+1.24%
$ 63.44M
$ 36.34K
34
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.006
-0.10%
+0.01%
-0.30%
$ 50.29M
$ 21.39K
35
$ 0.03494
+0.32%
-0.29%
-2.40%
$ 41.47M
$ 30.94K
36
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.032
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 40.71M
$ 4.28K
37
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076542
+0.48%
+0.00%
+2.47%
$ 36.28M
$ 773.43K
38
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,025.37
+0.01%
+0.01%
+0.61%
$ 35.86M
$ 142.20
39
Fluid Wrapped Staked ETH
Fluid Wrapped Staked ETH
FWSTETH
$ 2,291.68
0.00%
+0.01%
+1.50%
$ 34.71M
$ 6.00
40
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.62
0.00%
-0.00%
-3.57%
$ 31.08M
$ 4.41M
41
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.00483
+0.52%
+1.30%
-1.93%
$ 26.92M
$ 12.56M
42
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04627448
+0.20%
+0.00%
-1.54%
$ 26.32M
$ 522.88K
43
Wrapped DAG
Wrapped DAG
WDAG
$ 0.00667978
+0.04%
+0.02%
-3.09%
$ 24.80M
$ 1.37K
44
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081149
+0.26%
+0.00%
+9.63%
$ 21.83M
$ 5.22M
45
Wrapped TAO
Wrapped TAO
WTAO
$ 190.72
+0.02%
-0.00%
-5.17%
$ 21.80M
$ 312.91K
46
Wrapped Aave Ethereum WETH
Wrapped Aave Ethereum WETH
WAETHWETH
$ 2,056.91
+0.10%
+0.01%
+1.84%
$ 20.75M
$ 12.00K
47
Wrapped OKB
Wrapped OKB
WOKB
$ 101.8
-0.13%
+0.03%
-0.63%
$ 20.50M
$ 33.55M
48
rsERG
rsERG
RSERG
$ 0.202733
-0.11%
+0.04%
-3.72%
$ 19.81M
$ 1.27K
49
Wrapped NXM
Wrapped NXM
WNXM
$ 48.44
+0.67%
-0.09%
+0.58%
$ 19.53M
$ 5.46K
50
Wrapped XRP
Wrapped XRP
WXRP
$ 1.022
0.00%
+0.02%
+3.47%
$ 18.34M
$ 5.23K

Tez-tez verilən suallar

Bükülmüş Tokenlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bükülmüş Tokenlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 215 tokenləri və ümumi $1620.21B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bükülmüş Tokenlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bükülmüş Tokenlər tokenləri arasında WPLS son 24 saat ərzində 21.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bükülmüş Tokenlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 215 Bükülmüş Tokenlər tokeni izləyir. Populyar Bükülmüş Tokenlər tokenlərinə BTC, ETH, SOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bükülmüş Tokenlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bükülmüş Tokenlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1620.21B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bükülmüş Tokenlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.