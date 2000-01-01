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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qurd Dəliyi Aktivləri tokenləri

Qurd Dəliyi Aktivləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,934.56
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00072
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
3
Solana
Solana
SOL
$ 78.29
-0.03%
+1.63%
+1.63%
$ 44.94B
$ 408.08K
4
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.13
-0.22%
-1.21%
+1.43%
$ 14.89B
$ 14.23K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,812.65
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
6
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.354
+0.11%
-0.09%
-2.89%
$ 2.73B
$ 38.82K
7
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004465
-0.31%
+1.11%
+0.29%
$ 2.64B
$ 130.78B
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.39
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
9
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.41
-0.21%
+0.07%
+0.79%
$ 334.28M
$ 425.80K
10
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004792
+0.19%
+2.62%
-3.12%
$ 263.99M
$ 2.72B
11
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06366
+0.19%
+0.81%
+0.11%
$ 126.68M
$ 865.59K
12
$ 0.03885
+0.05%
-0.10%
-0.26%
$ 114.45M
$ 2.02M
13
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10198
+0.05%
-0.47%
-7.61%
$ 86.04M
$ 848.45K
14
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.007608
+0.07%
-2.80%
-4.55%
$ 38.24M
$ 9.53M
15
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009393
+0.20%
-0.09%
-1.59%
$ 2.32M
$ 5.79M

Tez-tez verilən suallar

Qurd Dəliyi Aktivləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qurd Dəliyi Aktivləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 15 tokenləri və ümumi $382.81B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qurd Dəliyi Aktivləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qurd Dəliyi Aktivləri tokenləri arasında UNI son 24 saat ərzində 3.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qurd Dəliyi Aktivləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 15 Qurd Dəliyi Aktivləri tokeni izləyir. Populyar Qurd Dəliyi Aktivləri tokenlərinə ETH, USDC, SOL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qurd Dəliyi Aktivləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qurd Dəliyi Aktivləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $382.81B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qurd Dəliyi Aktivləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.