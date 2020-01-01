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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Dünya Zənciri Ekosistemi tokenləri

Dünya Zənciri Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00072
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,812.65
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.704
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
4
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.321
-0.16%
-2.18%
-7.37%
$ 1.09B
$ 1.19M
5
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 462.38M
$ 28.33M
6
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 63.48M
--
7
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02026601
0.00%
--
0.00%
$ 5.85M
$ 12.78
8
Brazilian real
Brazilian real
WBRL
$ 0.194949
+0.74%
+0.00%
+1.11%
$ 1.64M
$ 615.34
9
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999268
0.00%
0.00%
+0.21%
$ 1.09M
$ 39.38K
10
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5.611E-5
-0.02%
-0.20%
+0.32%
$ 1.04M
--
11
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03124805
+0.02%
0.00%
-8.72%
$ 300.40K
$ 75.69
12
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.99908
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 274.40K
$ 156.96
13
DNA Token
DNA Token
DNA
$ 2.99845E-7
+0.32%
+0.90%
+1.65%
$ 111.29K
--
14
Colombian Peso
Colombian Peso
WCOP
$ 0.00031966
-0.54%
-0.01%
-0.53%
$ 88.51K
$ 239.60
15
Bowser
Bowser
BOWSER
$ 1.78787E-7
0.00%
+0.30%
-1.21%
$ 75.21K
--
16
Chilean Peso
Chilean Peso
WCLP
$ 0.00110593
0.00%
+0.00%
-0.05%
$ 70.73K
$ 878.98
17
Mexican Peso
Mexican Peso
WMXN
$ 0.058334
0.00%
+0.01%
+0.83%
$ 56.51K
$ 91.24
18
Peruvian Sol
Peruvian Sol
WPEN
$ 0.300917
+0.29%
+0.00%
-1.36%
$ 40.01K
$ 118.77

Tez-tez verilən suallar

Dünya Zənciri Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Dünya Zənciri Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 18 tokenləri və ümumi $90.40B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Dünya Zənciri Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Dünya Zənciri Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.24% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Dünya Zənciri Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 18 Dünya Zənciri Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Dünya Zənciri Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Dünya Zənciri Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Dünya Zənciri Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $90.40B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Dünya Zənciri Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.