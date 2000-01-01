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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Wojak Temalı tokenləri

Wojak Temalı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005127
+0.02%
-1.45%
-2.82%
$ 38.67M
$ 12.22M
2
Wojak
Wojak
WOJAK
$ 0.0000000548
+0.07%
-6.42%
-17.45%
$ 18.08M
$ 4.21T
3
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007456
-0.25%
+1.01%
-9.11%
$ 10.67M
$ 133.11M
4
Chudjak
Chudjak
CHUD
$ 0.0009653
-0.40%
-0.00%
+11.67%
$ 897.12K
$ 5.75K
5
Retard Finder Coin
Retard Finder Coin
RFC
$ 0.0003665
+0.01%
-0.00%
-3.67%
$ 365.03K
$ 459.44
6
DOOMER
DOOMER
DOOMER
$ 0.00030369
0.00%
+0.00%
+1.26%
$ 272.47K
$ 134.22
7
Boomer
Boomer
BOOMER
$ 0.00024703
+0.04%
+0.01%
+0.55%
$ 228.99K
$ 32.17K
8
Based Chad
Based Chad
CHAD
$ 2.55E-6
0.00%
-1.90%
+30.77%
$ 177.31K
--
9
Wifejak
Wifejak
WIFE
$ 0.00017325
+0.05%
+0.01%
-0.51%
$ 173.25K
$ 34.01
10
PumpMindVirus
PumpMindVirus
PMV
$ 0.00016377
-0.78%
+0.15%
+72.12%
$ 163.69K
$ 2.22K
11
Zoomer
Zoomer
ZOOMER
$ 8.467E-5
+0.25%
+1.10%
+20.08%
$ 84.22K
--
12
Cope
Cope
COPE
$ 8.98E-5
+0.53%
+20.30%
-3.13%
$ 80.27K
--
13
FATGF
FATGF
FATGF
$ 6.445E-5
-0.26%
+1.40%
+1.83%
$ 63.30K
--
14
forever alone
forever alone
ALONE
$ 3.699E-5
+1.65%
+13.90%
-2.48%
$ 36.98K
--
15
Brainlet
Brainlet
BRAINLET
$ 2.977E-5
+0.24%
+2.40%
+4.13%
$ 29.77K
--
16
Purple Wojak
Purple Wojak
PURK
$ 1.417E-5
0.00%
+2.70%
+2.68%
$ 14.15K
--
17
Ameliajak
Ameliajak
AMELIAJAK
$ 1.064E-5
+0.28%
+2.60%
-8.20%
$ 10.64K
--

Tez-tez verilən suallar

Wojak Temalı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Wojak Temalı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $70.02M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Wojak Temalı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Wojak Temalı tokenləri arasında COPE son 24 saat ərzində 20.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Wojak Temalı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Wojak Temalı tokeni izləyir. Populyar Wojak Temalı tokenlərinə NPC, WOJAK, ONE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Wojak Temalı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Wojak Temalı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $70.02M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Wojak Temalı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.