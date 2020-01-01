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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı WEMIX Ekosistemi tokenləri

WEMIX Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.704
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
$ 0.1917
+0.10%
-5.39%
-3.82%
$ 88.43M
$ 349.27K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0.322
+0.09%
-0.12%
-5.61%
$ 32.13M
$ 175.08K
4
WEMIX Dollar
WEMIX Dollar
WEMIX$
$ 0.01086628
0.00%
--
0.00%
$ 214.78K
$ 485.93

Tez-tez verilən suallar

WEMIX Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
WEMIX Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $6.52B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən WEMIX Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən WEMIX Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.24% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər WEMIX Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 WEMIX Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar WEMIX Ekosistemi tokenlərinə LINK, WEMIX, PRO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
WEMIX Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün WEMIX Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.52B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin WEMIX Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.