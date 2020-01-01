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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Dalğalar Ekosistemi tokenləri

Dalğalar Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
ROME Stablecoin
ROME Stablecoin
ROME
$ 1.003
0.00%
--
0.00%
$ 1.20M
$ 26.12
2
Neutrino Index Token
Neutrino Index Token
XTN
$ 0.01581748
0.00%
--
-0.42%
$ 1.09M
$ 3.24
3
Waves Ducks
Waves Ducks
EGG
$ 1.21
+1.68%
+0.02%
-2.42%
$ 115.42K
$ 21.00
4
Units.Network
Units.Network
UNIT0
$ 0.005878
-0.03%
+1.57%
+0.91%
$ 29.95K
$ 1.47M

Tez-tez verilən suallar

Dalğalar Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Dalğalar Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $2.43M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Dalğalar Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Dalğalar Ekosistemi tokenləri arasında UNIT0 son 24 saat ərzində 1.57% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Dalğalar Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Dalğalar Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Dalğalar Ekosistemi tokenlərinə ROME, XTN, EGG daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Dalğalar Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Dalğalar Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.43M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Dalğalar Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.