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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Vançayn Ekosistemi tokenləri

Vançayn Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
wanBTC
wanBTC
WANBTC
$ 64,361
0.00%
+0.01%
+1.06%
$ 1.13M
$ 1.39K
2
wanETH
wanETH
WANETH
$ 1,916.31
0.00%
+0.01%
+1.68%
$ 621.00K
$ 1.46K
3
ZooKeeper
ZooKeeper
ZOO
$ 9.062E-5
-0.21%
+0.20%
-1.32%
$ 43.74K
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Tez-tez verilən suallar

Vançayn Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Vançayn Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $1.79M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Vançayn Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Vançayn Ekosistemi tokenləri arasında ZOO son 24 saat ərzində 0.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Vançayn Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Vançayn Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Vançayn Ekosistemi tokenlərinə WANBTC, WANETH, ZOO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Vançayn Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Vançayn Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.79M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Vançayn Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.