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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Wall Street Mərcləri Temalı tokenləri

Wall Street Mərcləri Temalı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Stonks
Stonks
STNK
$ 4.88
-0.20%
-0.00%
-7.40%
$ 2.84M
$ 4.20K
2
GME
GME
GME
$ 0.0003583
+0.93%
+1.65%
-0.14%
$ 2.46M
$ 153.81M
3
Roaring Kitty
Roaring Kitty
ROAR
$ 0.00102324
+0.29%
-0.00%
+7.59%
$ 1.02M
$ 209.01K
4
Wall Street Memes
Wall Street Memes
WSM
$ 0.00013561
0.00%
--
-0.95%
$ 269.28K
$ 17.17
5
Wall Street Baby
Wall Street Baby
WSB
$ 2.446E-9
0.00%
-0.20%
-2.67%
$ 244.61K
--
6
AMC
AMC
AMC
$ 0.00021902
+0.42%
+0.01%
-1.03%
$ 219.03K
$ 305.08
7
WallStreetBets DApp
WallStreetBets DApp
WSB
$ 0.000159
-0.12%
0.00%
-0.61%
$ 159.06K
$ 11.66
8
Make CRO Great Again
Make CRO Great Again
MCGA
$ 6.113E-5
0.00%
-3.70%
+0.08%
$ 61.13K
--

Tez-tez verilən suallar

Wall Street Mərcləri Temalı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Wall Street Mərcləri Temalı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $7.28M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Wall Street Mərcləri Temalı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Wall Street Mərcləri Temalı tokenləri arasında GME son 24 saat ərzində 1.65% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Wall Street Mərcləri Temalı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Wall Street Mərcləri Temalı tokeni izləyir. Populyar Wall Street Mərcləri Temalı tokenlərinə STNK, GME, ROAR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Wall Street Mərcləri Temalı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Wall Street Mərcləri Temalı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.28M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Wall Street Mərcləri Temalı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.