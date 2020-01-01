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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı VPN tokenləri

VPN sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08353
+0.57%
+1.17%
-8.28%
$ 644.91M
$ 12.21M
2
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1063
-0.57%
-2.33%
+2.44%
$ 60.80M
$ 907.74K
3
NYM
NYM
NYM
$ 0.01825
+0.44%
-2.51%
-0.27%
$ 15.24M
$ 3.15M
4
SPL VPN
SPL VPN
SPL
$ 0.00112923
0.00%
--
0.00%
$ 23.71K
$ 338.77
5
P2P
P2P
P2P
$ 0.0000329
0.00%
-0.30%
+1.14%
--
$ 774.06M

Tez-tez verilən suallar

VPN tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
VPN tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $720.97M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən VPN tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən VPN tokenləri arasında BDX son 24 saat ərzində 1.17% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər VPN tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 VPN tokeni izləyir. Populyar VPN tokenlərinə BDX, COW, NYM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
VPN kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün VPN tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $720.97M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin VPN sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.