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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Voi Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Voi Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
VOI Network
VOI Network
VOI
$ 0.00011609
+0.27%
+0.00%
+0.59%
$ 240.75K
$ 44.26

Tez-tez verilən suallar

Voi Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Voi Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $240.75K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Voi Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Voi Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında VOI son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Voi Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Voi Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Voi Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə VOI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Voi Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Voi Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $240.75K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Voi Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.