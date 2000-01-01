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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Virtual Reallıq tokenləri

Virtual Reallıq sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004851
-0.53%
-1.93%
-0.79%
$ 4.86M
$ 11.78M
2
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060964
0.00%
+0.01%
+0.74%
$ 2.32M
$ 7.45
3
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002611
+0.27%
+1.99%
-4.10%
$ 2.11M
$ 24.49M
4
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.0284956
0.00%
+0.00%
-0.83%
$ 1.16M
$ 22.07
5
Riser
Riser
RIS
$ 0.00057557
+0.17%
+0.00%
+1.44%
$ 575.57K
$ 5.03K
6
Revomon
Revomon
REVO
$ 0.00816192
+0.06%
-0.01%
+0.20%
$ 242.96K
$ 817.59
7
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00013395
-0.01%
-0.00%
+4.22%
$ 117.86K
$ 0.07
8
Spawn
Spawn
SPAWN
$ 3.479E-5
+0.26%
+3.60%
+2.26%
$ 34.79K
--

Tez-tez verilən suallar

Virtual Reallıq tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Virtual Reallıq tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $11.42M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Virtual Reallıq tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Virtual Reallıq tokenləri arasında SPAWN son 24 saat ərzində 3.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Virtual Reallıq tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Virtual Reallıq tokeni izləyir. Populyar Virtual Reallıq tokenlərinə PAAL, CUBE, CEEK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Virtual Reallıq kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Virtual Reallıq tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $11.42M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Virtual Reallıq sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.