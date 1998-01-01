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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Viction Ekosistemi tokenləri

Viction Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
FTX Token
FTX Token
FTT
$ 0.1985
-0.05%
-0.60%
-0.60%
$ 65.29M
$ 316.46K
2
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.61
+0.06%
+0.01%
+1.60%
$ 35.51M
$ 255.74K
3
Coin98
Coin98
C98
$ 0.01411
-0.29%
0.00%
-0.14%
$ 13.79M
$ 4.51M
4
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.0051559
-0.01%
-0.09%
+14.95%
$ 3.17M
$ 2.08K
5
Serum
Serum
SRM
$ 0.0078096
+0.01%
-0.04%
+5.91%
$ 2.97M
$ 2.31K
6
Wrapped Viction
Wrapped Viction
WVIC
$ 0.00786583
-0.07%
-0.04%
-64.25%
$ 1.65M
$ 61.78
7
Million
Million
MM
$ 0.986288
+0.45%
+0.02%
-0.69%
$ 986.29K
$ 1.21K
8
Saros
Saros
SAROS
$ 0.0002802
+0.11%
+1.46%
-3.10%
$ 921.43K
$ 198.53M
9
Worldwide USD
Worldwide USD
WUSD
$ 0.991865
0.00%
--
+1.00%
$ 653.43K
$ 1.06
10
MASQ
MASQ
MASQ
$ 0.00932347
+3.59%
--
+1.26%
$ 320.54K
$ 2.62
11
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
12
deFusion
deFusion
DEF
$ 0.00023562
0.00%
--
+16.55%
$ 22.20K
$ 23.87
13
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00014142
0.00%
--
-23.96%
$ 13.25K
$ 42.43
14
RabbitSwap
RabbitSwap
RABBIT
$ 4.836E-5
0.00%
+1.60%
-0.39%
$ 10.36K
--

Tez-tez verilən suallar

Viction Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Viction Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 14 tokenləri və ümumi $125.54M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Viction Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Viction Ekosistemi tokenləri arasında RABBIT son 24 saat ərzində 1.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Viction Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 14 Viction Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Viction Ekosistemi tokenlərinə FTT, WETH, C98 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Viction Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Viction Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $125.54M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Viction Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.