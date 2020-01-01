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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Venice Ecosystem tokenləri

Venice Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
VVV
VVV
VVV
$ 14.2276
+0.46%
-3.17%
+13.04%
$ 661.69M
$ 9.98K
2
Diem
Diem
DIEM
$ 1,567.33
+0.79%
-0.04%
+9.81%
$ 58.30M
$ 1.12M
3
Morpheus AI
Morpheus AI
MOR
$ 1.91
+0.53%
-0.01%
-12.39%
$ 16.56M
$ 17.46K
4
Dolphin
Dolphin
POD
$ 0.331723
+0.29%
-0.04%
-4.75%
$ 14.50M
$ 1.06M
5
Strike Robot
Strike Robot
SR
$ 0.00104269
+0.88%
-0.08%
-14.65%
$ 1.04M
$ 13.41K
6
Warden
Warden
WARD
$ 0.00303
-0.03%
+0.10%
-0.79%
$ 756.72K
$ 31.78M

Tez-tez verilən suallar

Venice Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Venice Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $752.85M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Venice Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Venice Ecosystem tokenləri arasında WARD son 24 saat ərzində 0.10% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Venice Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 Venice Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Venice Ecosystem tokenlərinə VVV, DIEM, MOR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Venice Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Venice Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $752.85M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Venice Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.