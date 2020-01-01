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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Velas Ekosistemi tokenləri

Velas Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00075
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,816.99
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.61
+0.06%
+0.01%
+1.60%
$ 35.51M
$ 255.74K
4
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081149
+0.26%
+0.00%
+9.63%
$ 21.83M
$ 5.22M
5
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 601.49
+0.02%
-0.79%
-86.61%
$ 2.19M
$ 5.38
6
VelasPad
VelasPad
VLXPAD
$ 0.00054689
0.00%
--
0.00%
$ 236.43K
$ 773.49
7
Wrapped Velas
Wrapped Velas
WVLX
$ 0.00068051
0.00%
0.00%
-2.74%
$ 61.36K
$ 39.55
8
PulsePad
PulsePad
PLSPAD
$ 8.976E-5
-1.03%
-25.60%
-55.31%
$ 15.26K
--
9
WagyuSwap
WagyuSwap
WAG
$ 4.015E-5
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 12.21K
--

Tez-tez verilən suallar

Velas Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Velas Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $82.43B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Velas Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Velas Ekosistemi tokenləri arasında WAG son 24 saat ərzində 1.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Velas Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Velas Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Velas Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, WETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Velas Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Velas Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $82.43B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Velas Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.