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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı VeChain Ekosistemi tokenləri

VeChain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
VeChain
VeChain
VET
$ 0.004457
+0.04%
+1.16%
-0.74%
$ 382.89M
$ 8.66M
2
VeThor Token
VeThor Token
VTHO
$ 0.0003102
+0.03%
-0.19%
-4.03%
$ 31.16M
$ 170.94M
3
HAI
HAI
HAI
$ 0.00181
+1.11%
-0.38%
+15.29%
$ 1.52M
$ 14.68M
4
Glo Dollar
Glo Dollar
USDGLO
$ 0.998423
+0.05%
0.00%
-0.03%
$ 1.11M
$ 21.54K
5
Safe Haven
Safe Haven
SHA
$ 8.157E-5
-0.24%
+3.00%
+1.52%
$ 693.36K
--
6
B3TR
B3TR
B3TR
$ 0.00529
0.00%
-0.75%
-5.57%
--
$ 3.00M

Tez-tez verilən suallar

VeChain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
VeChain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 6 tokenləri və ümumi $417.38M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən VeChain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən VeChain Ekosistemi tokenləri arasında SHA son 24 saat ərzində 3.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər VeChain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 6 VeChain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar VeChain Ekosistemi tokenlərinə VET, VTHO, HAI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
VeChain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün VeChain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $417.38M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin VeChain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.