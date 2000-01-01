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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin tokenləri

ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
2
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0.997657
0.00%
0.00%
+0.04%
$ 26.70M
$ 7.07K
3
Citrea USD
Citrea USD
CTUSD
$ 1.003
+0.42%
+0.00%
+0.46%
$ 6.76M
$ 15.41K
4
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 0.99927
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 2.05M
$ 64.06K
5
STBL USST
STBL USST
USST
$ 0.99932
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.15M
$ 24.12
6
USDM1
USDM1
USDM1
$ 1.014
0.00%
0.00%
+1.00%
$ 1.03M
$ 9.18
7
Solayer USD
Solayer USD
SUSD
$ 1.12
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 721.65K
$ 95.14
8
MANTRA USD
MANTRA USD
MANTRAUSD
$ 0.992167
-0.20%
-0.00%
-0.46%
$ 347.37K
$ 5.62K

Tez-tez verilən suallar

ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $2.19B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin tokenləri arasında SUSD son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin tokeni izləyir. Populyar ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin tokenlərinə USDY, USDO, CTUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $2.19B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin ABŞ Xəzinədarlığı tərəfindən dəstəklənən Stablecoin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.