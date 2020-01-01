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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped Unit0
Wrapped Unit0
WUNIT0
$ 0.00582832
0.00%
+0.01%
-2.07%
$ 39.15K
$ 2.46

Tez-tez verilən suallar

Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $39.15K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında WUNIT0 son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə WUNIT0 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $39.15K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Bölmə0 Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.