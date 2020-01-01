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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Unitas Ecosystem tokenləri

Unitas Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDu
USDu
USDU
$ 0.998926
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 52.45M
$ 17.17K
2
Unitas Gold
Unitas Gold
XGLD
$ 4,379.74
+0.02%
-0.00%
+4.71%
$ 11.04M
$ 5.26K
3
Unitas
Unitas
UP
$ 0.36933
+2.64%
+11.07%
-4.06%
--
$ 206.19K

Tez-tez verilən suallar

Unitas Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Unitas Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $63.48M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Unitas Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Unitas Ecosystem tokenləri arasında UP son 24 saat ərzində 11.07% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Unitas Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Unitas Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Unitas Ecosystem tokenlərinə USDU, XGLD, UP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Unitas Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Unitas Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $63.48M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Unitas Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.