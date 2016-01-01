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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Uniswap v4 Hooks tokenləri

Uniswap v4 Hooks sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Unipeg
Unipeg
UPEG
$ 425,7
+%2,04
-%0,31
-%37,79
$ 4,26M
$ 669,84K
2
LO0P
LO0P
LO0P
$ 0,270057
+%0,03
-%0,06
-%30,57
$ 270,01K
$ 10,41K
3
Lode
Lode
LODE
$ 0,00076696
%0,00
+%0,01
-%1,43
$ 33,75K
$ 7,56
4
sato
sato
SATO
$ 0,1779
+%1,15
-%3,62
-%22,16
--
$ 321,50K

Tez-tez verilən suallar

Uniswap v4 Hooks tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Uniswap v4 Hooks tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $4.56M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Uniswap v4 Hooks tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Uniswap v4 Hooks tokenləri arasında LODE son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Uniswap v4 Hooks tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Uniswap v4 Hooks tokeni izləyir. Populyar Uniswap v4 Hooks tokenlərinə UPEG, LO0P, LODE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Uniswap v4 Hooks kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Uniswap v4 Hooks tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.56M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Uniswap v4 Hooks sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.