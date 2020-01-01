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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Unichain Ekosistemi tokenləri

Unichain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00075
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 59.15
-0.22%
-1.21%
+1.43%
$ 14.89B
$ 14.23K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,386.87
+0.06%
+0.01%
+1.82%
$ 8.89B
$ 2.36M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,812.62
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.739
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999713
+0.02%
0.00%
+0.08%
$ 4.06B
$ 126.16M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
-0.29%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.14
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.375
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,245.42
+0.07%
+0.01%
+1.72%
$ 718.84M
$ 295.52K
11
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1686
+0.12%
+0.42%
-1.70%
$ 556.48M
$ 1.36M
12
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,409
-0.02%
+0.00%
+1.07%
$ 481.63M
$ 402.94K
13
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002323
0.00%
-0.30%
-0.47%
$ 203.18M
$ 65.76B
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,018
0.00%
+0.00%
+1.30%
$ 190.97M
$ 6.83K
15
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.138
+0.22%
+0.59%
-1.58%
$ 136.74M
$ 1.39M
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08345
+0.11%
+0.58%
+0.25%
$ 117.68M
$ 673.56K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
18
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,080.63
+0.04%
+0.01%
+1.82%
$ 88.20M
$ 19.79K
19
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 63.48M
--
20
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
21
Venus
Venus
XVS
$ 2.7725
-0.08%
+0.93%
+3.58%
$ 45.42M
$ 19.59K
22
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076542
+0.48%
+0.00%
+2.47%
$ 36.28M
$ 773.43K
23
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.27
+0.10%
+6.97%
+9.93%
$ 30.00M
$ 56.73K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277696
-0.16%
+0.01%
-6.38%
$ 15.06M
$ 75.10K
25
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.266155
+0.07%
-0.02%
-8.57%
$ 1.97M
$ 10.30
26
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.0052889
0.00%
-0.08%
-21.26%
$ 879.63K
$ 256.54
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999296
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 834.60K
$ 529.71K
28
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.99908
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 274.40K
$ 156.96
29
Hooffather
Hooffather
HOOF
$ 1.05111E-7
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 10.51K
--

Tez-tez verilən suallar

Unichain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Unichain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 29 tokenləri və ümumi $125.87B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Unichain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Unichain Ekosistemi tokenləri arasında EUL son 24 saat ərzində 6.97% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Unichain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 29 Unichain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Unichain Ekosistemi tokenlərinə USDC, HYPE, WSTETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Unichain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Unichain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $125.87B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Unichain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.