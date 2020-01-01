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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Trampla əlaqəli tokenləri

Trampla əlaqəli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USD1
USD1
USD1
$ 0.99996
+0.01%
+0.02%
-0.02%
$ 4.39B
$ 1.57M
2
WLFI
WLFI
WLFI
$ 0.06
-0.26%
-0.46%
+9.80%
$ 1.92B
$ 722.20K
3
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.412
-0.21%
+0.07%
+0.79%
$ 334.28M
$ 425.80K
4
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07078
-1.01%
+1.22%
-2.51%
$ 70.64M
$ 1.47M

Tez-tez verilən suallar

Trampla əlaqəli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Trampla əlaqəli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $6.71B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Trampla əlaqəli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Trampla əlaqəli tokenləri arasında MELANIA son 24 saat ərzində 1.22% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Trampla əlaqəli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Trampla əlaqəli tokeni izləyir. Populyar Trampla əlaqəli tokenlərinə USD1, WLFI, TRUMP daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Trampla əlaqəli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Trampla əlaqəli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $6.71B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Trampla əlaqəli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.