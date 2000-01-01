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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Tron Ekosistemi tokenləri

Tron Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tether
Tether
USDT
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.95B
$ 28.57B
2
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00075
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
3
Tron
Tron
TRX
$ 0.3325
0.00%
+0.06%
-0.57%
$ 31.53B
$ 14.86M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,812.62
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
5
USD1
USD1
USD1
$ 0.99996
+0.01%
+0.02%
-0.02%
$ 4.39B
$ 1.57M
6
WETH
WETH
WETH
$ 1,921.3
+0.01%
+0.01%
+1.74%
$ 4.25B
$ 240.69M
7
Staked TRX
Staked TRX
STRX
$ 0.419185
0.00%
0.00%
-1.34%
$ 3.12B
$ 451.17K
8
HTX DAO
HTX DAO
HTX
$ 0.000001693
-0.29%
-3.43%
-7.19%
$ 1.53B
$ 32.26B
9
Wrapped Tron
Wrapped Tron
WTRX
$ 0.332592
-0.02%
0.00%
-0.31%
$ 1.38B
$ 35.84M
10
Decentralized USD
Decentralized USD
USDD
$ 0.9987
0.00%
-0.08%
-0.10%
$ 1.36B
$ 6.48K
11
Bitcoin TRC20
Bitcoin TRC20
BTCT
$ 64,440
-0.01%
0.00%
+0.84%
$ 1.13B
$ 13.23K
12
United Stables
United Stables
U
$ 1.0001
-0.02%
-0.05%
-0.04%
$ 999.96M
$ 53.52K
13
JUST
JUST
JST
$ 0.10706
-0.19%
-0.37%
+3.19%
$ 915.64M
$ 537.82K
14
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.08205
0.00%
-0.10%
+9.86%
$ 866.02M
$ 2.23M
15
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9985
0.00%
-0.01%
+0.17%
$ 493.77M
$ 5.47K
16
A7A5
A7A5
A7A5
$ 0.01161909
-0.01%
-0.00%
-2.36%
$ 455.81M
$ 3.45K
17
SUN
SUN
SUN
$ 0.016938
-0.19%
-3.49%
-7.01%
$ 324.78M
$ 10.61M
18
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.000000279
0.00%
-0.39%
-0.96%
$ 276.24M
$ 187.99B
19
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.0000002663
-0.15%
+2.26%
+1.80%
$ 262.95M
$ 257.43B
20
$ 221.31
+0.39%
-0.30%
-2.07%
$ 144.32M
$ 298.61
21
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.0752
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
22
Banana
Banana
BANANAS31
$ 0.008308
-0.33%
-2.13%
+0.41%
$ 82.32M
$ 6.32M
23
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,355.03
+0.01%
-0.00%
-0.54%
$ 71.12M
$ 365.20K
24
Royal Euro
Royal Euro
REUR
$ 4.13
0.00%
--
0.00%
$ 62.01M
$ 19.80M
25
stUSDT Staked USDT
stUSDT Staked USDT
STUSDT
$ 0.980889
0.00%
0.00%
-3.17%
$ 61.75M
$ 4.03
26
Quantix Finance
Quantix Finance
QFI
$ 50.955
+0.28%
+1.22%
-4.74%
$ 50.83M
$ 164.89
27
USDKG
USDKG
USDKG
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 50.02M
$ 13.72K
28
OSK
OSK
OSK
$ 37.63
0.00%
-0.00%
-1.88%
$ 39.84M
$ 39.33
29
WINK
WINK
WIN
$ 0.000029
-0.41%
-3.30%
-6.90%
$ 28.85M
$ 2.07B
30
Black Phoenix
Black Phoenix
BPX
$ 0.00344418
+0.45%
+0.01%
-2.84%
$ 19.86M
$ 557.58
31
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
0.00%
$ 15.94M
$ 8.01K
32
GCB TOKEN
GCB TOKEN
GCB
$ 0.01109
0.00%
-0.18%
+0.45%
$ 13.33M
$ 23.73K
33
Kyrgyz Som Stablecoin
Kyrgyz Som Stablecoin
KGST
$ 0.01141418
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 6.14M
$ 999.55K
34
LUMI Credits
LUMI Credits
LUMI
$ 0.04031108
0.00%
--
-1.34%
$ 5.16M
$ 171.43
35
SUNDOG
SUNDOG
SUNDOG
$ 0.00372
0.00%
-4.12%
-5.34%
$ 3.71M
$ 399.11K
36
PHT Stablecoin
PHT Stablecoin
PHT
$ 0.01607427
0.00%
--
0.00%
$ 3.62M
$ 101.08
37
PussFi
PussFi
PUSS
$ 0.004024
-0.02%
-0.57%
-3.59%
$ 3.54M
$ 8.66M
38
GMCoin
GMCoin
GMCOIN
$ 0.04253877
-0.47%
-0.00%
+1.13%
$ 3.06M
$ 2.12K
39
ROCK DAO
ROCK DAO
ROCK
$ 0.00033324
+0.11%
+0.03%
-1.00%
$ 1.79M
$ 470.69K
40
CashBackPro
CashBackPro
CBP
$ 0.0090707
-0.07%
-0.02%
+0.31%
$ 1.74M
$ 15.06
41
PePeonTron
PePeonTron
PEPEONTRON
$ 0.00071311
0.00%
+0.01%
-4.13%
$ 713.11K
$ 3.06K
42
Liberland LLD
Liberland LLD
LLD
$ 0.275669
-0.01%
+0.01%
+6.31%
$ 711.97K
$ 14.75
43
TRON MASCOT
TRON MASCOT
SUNTRON
$ 0.00066382
0.00%
--
-1.25%
$ 663.82K
$ 49.37
44
Kyrrex
Kyrrex
KRRX
$ 0.060254
+0.17%
-0.00%
+7.32%
$ 316.99K
$ 444.07K
45
Tron Bull Coin
Tron Bull Coin
TBULL
$ 0.00031478
0.00%
--
-2.21%
$ 314.78K
$ 28.33
46
JustMoney
JustMoney
JM
$ 3.85E-6
0.00%
+0.60%
-10.26%
$ 252.76K
--
47
TTcoin
TTcoin
TC
$ 9.749E-5
-0.05%
-5.00%
-4.73%
$ 221.15K
--
48
Suncat
Suncat
SUNCAT
$ 0.00019158
-2.02%
-0.01%
-2.84%
$ 191.58K
$ 1.62
49
SunWukong
SunWukong
SUNWUKONG
$ 0.00016233
0.00%
--
-3.55%
$ 162.33K
$ 163.91
50
Invest Zone
Invest Zone
IVFUN
$ 0.00014128
0.00%
--
-1.44%
$ 141.28K
$ 20.18

Tez-tez verilən suallar

Tron Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Tron Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 82 tokenləri və ümumi $319.40B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Tron Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Tron Ekosistemi tokenləri arasında PROS son 24 saat ərzində 6.24% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Tron Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 82 Tron Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Tron Ekosistemi tokenlərinə USDT, USDC, TRX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Tron Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Tron Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $319.40B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Tron Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.