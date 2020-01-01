Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ticarət Kartı RWA Platforması tokenləri

Ticarət Kartı RWA Platforması sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
READY
READY
READY
$ 0.005896
+1.82%
+25.43%
+13.10%
$ 5.88M
$ 6.19M
2
Charred Treasures
Charred Treasures
CHARRED
$ 0.824978
0.00%
0.00%
-4.24%
$ 1.32M
$ 59.40
3
Collector Crypt
Collector Crypt
CARDS
$ 0.16782
-0.62%
-7.64%
+7.84%
--
$ 423.39K
4
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.04927
0.00%
-16.54%
-20.43%
--
$ 1.97M

Tez-tez verilən suallar

Ticarət Kartı RWA Platforması tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ticarət Kartı RWA Platforması tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $7.20M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ticarət Kartı RWA Platforması tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ticarət Kartı RWA Platforması tokenləri arasında READY son 24 saat ərzində 25.43% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ticarət Kartı RWA Platforması tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Ticarət Kartı RWA Platforması tokeni izləyir. Populyar Ticarət Kartı RWA Platforması tokenlərinə READY, CHARRED, CARDS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ticarət Kartı RWA Platforması kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ticarət Kartı RWA Platforması tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $7.20M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ticarət Kartı RWA Platforması sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.