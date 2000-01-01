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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ticarət Botları tokenləri

Ticarət Botları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Altcoinist Token
Altcoinist Token
ALTT
$ 0.01554134
0.00%
+0.17%
+40.54%
$ 3.81M
$ 66.82K
2
CRONUS
CRONUS
CRONUS
$ 0.00109781
0.00%
--
+4.02%
$ 1.10M
$ 234.31
3
Milk Money
Milk Money
MM
$ 0.00106843
-0.36%
+0.01%
+7.96%
$ 1.07M
$ 16.39K
4
uTrade
uTrade
UTT
$ 0.242706
+0.84%
+0.09%
+9.85%
$ 1.03M
$ 177.33K
5
ROAI Scalper
ROAI Scalper
ROAI
$ 0.01042692
+0.07%
+0.01%
+1.93%
$ 990.56K
$ 397.13
6
Surge
Surge
SURGE
$ 0.03099654
-0.12%
-0.02%
+15.46%
$ 774.92K
$ 2.53K
7
Panther AI
Panther AI
PAI
$ 0.00444425
+0.03%
+0.00%
-1.46%
$ 634.80K
$ 120.84
8
Arqen
Arqen
ARQ
$ 0.00740711
-0.05%
-0.05%
-16.59%
$ 607.38K
$ 53.04K
9
Polycule
Polycule
PCULE
$ 0.00056818
-3.66%
-0.27%
-69.89%
$ 568.18K
$ 31.97K
10
Vtrading
Vtrading
VTRADING
$ 0.0005174
-4.11%
+0.04%
+251.61%
$ 517.41K
$ 1.56K
11
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00035189
+1.11%
-0.04%
-4.20%
$ 351.89K
$ 1.65K
12
Infinity Rocket
Infinity Rocket
IRT
$ 0.0023158
+0.12%
0.00%
-9.53%
$ 338.20K
$ 14.69K
13
BlockMind
BlockMind
BMIND
$ 2.17E-6
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 217.50K
--
14
okbet
okbet
OK
$ 6.325E-5
0.00%
+1.00%
+8.08%
$ 63.24K
--
15
Onchain AI
Onchain AI
OCAI
$ 0.00058967
0.00%
--
+0.47%
$ 58.97K
$ 8.98
16
DeVoid
DeVoid
DVD
$ 4.188E-5
0.00%
-5.60%
0.00%
$ 20.94K
--
17
Dungeon Labs
Dungeon Labs
DLABS
$ 1.52653E-7
0.00%
+0.40%
+0.99%
$ 15.27K
--
18
Flipr
Flipr
FLIPR
$ 1.916E-5
+0.26%
+2.00%
+0.63%
$ 13.40K
--
19
Zereus AI
Zereus AI
ZEREUS
$ 1.299E-5
0.00%
-1.20%
0.00%
$ 12.99K
--
20
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 8.216E-5
0.00%
-5.10%
-22.46%
$ 10.34K
--
21
AntFun
AntFun
ANTFUN
$ 0.04138
-0.26%
-0.95%
-2.26%
--
$ 107.05M
22
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0.6022
-0.99%
-4.44%
-4.43%
--
$ 145.92K
23
AIXDROP
AIXDROP
AIXDROP
$ 0.0001841
+0.13%
+0.49%
+0.96%
--
$ 1.55B
24
VaporFund
VaporFund
VPR
$ 0.0005033
-0.06%
+0.42%
-4.50%
--
$ 138.06M

Tez-tez verilən suallar

Ticarət Botları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ticarət Botları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 24 tokenləri və ümumi $12.20M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ticarət Botları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ticarət Botları tokenləri arasında FLIPR son 24 saat ərzində 2.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ticarət Botları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 24 Ticarət Botları tokeni izləyir. Populyar Ticarət Botları tokenlərinə ALTT, CRONUS, MM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ticarət Botları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ticarət Botları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $12.20M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ticarət Botları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.