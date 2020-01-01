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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ticarət edilə bilən ekosistem tokenləri

Ticarət edilə bilən ekosistem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
Tradable NA Rent Financing Platform SSTN
PC0000031
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 202.50M
--
2
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN
PC0000033
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 162.50M
--
3
Tradable LatAm Fintech SSTN
Tradable LatAm Fintech SSTN
PC0000097
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 134.00M
--
4
Tradable Singapore Fintech SSL
Tradable Singapore Fintech SSL
PC0000023
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 114.50M
--
5
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN
PC0000015
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 105.97M
--
6
Tradable North America PoS Lender SSTN
Tradable North America PoS Lender SSTN
PC0000019
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.57M
--
7
Tradable NA Neobank SSTL
Tradable NA Neobank SSTL
PC0000023
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 75.00M
--
8
Tradable NA Legal Receivables SSL
Tradable NA Legal Receivables SSL
PC0000081
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 57.13M
--
9
Tradable LatAm BNPL SSTN
Tradable LatAm BNPL SSTN
PC0000027
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 47.00M
--
10
Tradable LatAm Residential SSTL
Tradable LatAm Residential SSTL
PC0000089
$ 1
0.00%
--
0.00%
$ 37.00M
--
11
Tradable LatAm Charge Card SSN
Tradable LatAm Charge Card SSN
PC0000111
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.75M
--

Tez-tez verilən suallar

Ticarət edilə bilən ekosistem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ticarət edilə bilən ekosistem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $1.02B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ticarət edilə bilən ekosistem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ticarət edilə bilən ekosistem tokenləri arasında PC0000031 son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ticarət edilə bilən ekosistem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Ticarət edilə bilən ekosistem tokeni izləyir. Populyar Ticarət edilə bilən ekosistem tokenlərinə PC0000031, PC0000033, PC0000097 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ticarət edilə bilən ekosistem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ticarət edilə bilən ekosistem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.02B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ticarət edilə bilən ekosistem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.