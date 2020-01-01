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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qüllə Müdafiə Oyunları tokenləri

Qüllə Müdafiə Oyunları sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Epiko
Epiko
EPIKO
$ 0.00034959
0.00%
--
0.00%
$ 104.88K
$ 27.15

Tez-tez verilən suallar

Qüllə Müdafiə Oyunları tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qüllə Müdafiə Oyunları tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $104.88K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qüllə Müdafiə Oyunları tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qüllə Müdafiə Oyunları tokenləri arasında EPIKO son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qüllə Müdafiə Oyunları tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Qüllə Müdafiə Oyunları tokeni izləyir. Populyar Qüllə Müdafiə Oyunları tokenlərinə EPIKO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qüllə Müdafiə Oyunları kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qüllə Müdafiə Oyunları tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $104.88K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qüllə Müdafiə Oyunları sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.